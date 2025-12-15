El impresionante hotel a cuarenta minutos de Vigo rodeado de ríos y naturaleza: de antiguo complejo textil a paraíso escondido

Reformado a partir de una antigua fábrica textil del siglo XVIII y bañado por uno de los ríos más bonitos de Galicia, este impresionante hotel en Pontevedra «es el secreto mejor guardado de Galicia», según la influencer gallega, Iria Lata (My Blueberry Nights).

Uno de los hoteles con más encanto de Galicia: 10.000 metros de extensión en los que, su zona exterior -uno de sus principales atractivos -culmina en una gran piscina natural situada a los pies de una cascada. Dispone de catorce habitaciones con vistas al meandro natural que forma el río Umia y a los jardines que lo rodean. Un entorno idílico en el que la piedra, el agua y el verde lo dominan todo.

Completa la ecuación una cuidada decoración clásica, en madera, con textiles naturales y todo tipo de detalles que ayudan a crear una atmósfera de lo más cálida. Situado en plena comarca do Salnés y a unos cuarenta minutos de Vigo, este hotel tiene todo lo que buscas para una escapada especial.

Un hotel en una cascada

Hablamos del hotel Torre do Río, ubicado en Caldas de Reis, en un contexto natural único y en el que el agua juega un papel protagonista. Una de las alternativas más cotizadas para tener unas vacaciones fuera de los lugares más masificados.

Este «refugio para desconectar sin mirar el reloj», cuenta con una gran piscina natural situada a los pies de una cascada alimentada por el río. Más allá de su espectacular piscina, cuenta con varias terrazas, un mirador de piedra que se eleva sobre la propiedad y desde el cual contemplarlo todo, un viejo molino y un puente de madera perfecto para pasear.

Los encantos de este hotel de Caldas de Reis han sido reconocidos en numerosos ocasiones. A este respecto, Torre do Río ha obtenido, entre otros, el Premio Ruralka al mejor hotel de España o el Premio Rusticae.

Qué ver cerca del hotel

Este espacio es un punto de partida perfecto para visitar los pueblos de Caldas de Reis, Cuntis o Padrón, donde encontrarás el balneario más grande de Galicia.

Además, estarás cerca de espacios naturales como las fervenzas del río Barosa o de ciudades y villas como Pontevedra o Vilagarcía de Arousa.