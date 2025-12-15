Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tierras rarasCasó ToméNaufragio PortugalLucha contra el narcoCelta-AthleticParticulares alquilan su coche
instagramlinkedin

El impresionante hotel a cuarenta minutos de Vigo rodeado de ríos y naturaleza: de antiguo complejo textil a paraíso escondido

Esta antigua fábrica del siglo XVIII cuenta con catorce habitaciones con vistas a un entorno idílico en el que la piedra, el agua y el verde lo dominan todo

Este hotel en medio de la naturaleza cuenta con todas las comodidades para descansar durante tus vacaciones.

Este hotel en medio de la naturaleza cuenta con todas las comodidades para descansar durante tus vacaciones. / TDR

Pablo Varela

Reformado a partir de una antigua fábrica textil del siglo XVIII y bañado por uno de los ríos más bonitos de Galicia, este impresionante hotel en Pontevedra «es el secreto mejor guardado de Galicia», según la influencer gallega, Iria Lata (My Blueberry Nights).

Uno de los hoteles con más encanto de Galicia: 10.000 metros de extensión en los que, su zona exterior -uno de sus principales atractivos -culmina en una gran piscina natural situada a los pies de una cascada. Dispone de catorce habitaciones con vistas al meandro natural que forma el río Umia y a los jardines que lo rodean. Un entorno idílico en el que la piedra, el agua y el verde lo dominan todo.

Completa la ecuación una cuidada decoración clásica, en madera, con textiles naturales y todo tipo de detalles que ayudan a crear una atmósfera de lo más cálida. Situado en plena comarca do Salnés y a unos cuarenta minutos de Vigo, este hotel tiene todo lo que buscas para una escapada especial.

Un hotel en una cascada

Hablamos del hotel Torre do Río, ubicado en Caldas de Reis, en un contexto natural único y en el que el agua juega un papel protagonista. Una de las alternativas más cotizadas para tener unas vacaciones fuera de los lugares más masificados.

Este «refugio para desconectar sin mirar el reloj», cuenta con una gran piscina natural situada a los pies de una cascada alimentada por el río. Más allá de su espectacular piscina, cuenta con varias terrazas, un mirador de piedra que se eleva sobre la propiedad y desde el cual contemplarlo todo, un viejo molino y un puente de madera perfecto para pasear.

Los encantos de este hotel de Caldas de Reis han sido reconocidos en numerosos ocasiones. A este respecto, Torre do Río ha obtenido, entre otros, el Premio Ruralka al mejor hotel de España o el Premio Rusticae.

@myblueberrynightsblog Este fin de semana nos quedamos en este hotel de casualidad y creo que se ha convertido en uno de mis rincones favoritos de Galicia 🌿 #turismodegalicia #viajaragalicia #torredorio #caldasdereis #hotelesconencanto #rioumia #galiciatiktok ♬ A Summer Place - Hollywood Strings Orchestra

Qué ver cerca del hotel

Este espacio es un punto de partida perfecto para visitar los pueblos de Caldas de Reis, Cuntis o Padrón, donde encontrarás el balneario más grande de Galicia.

Noticias relacionadas y más

Además, estarás cerca de espacios naturales como las fervenzas del río Barosa o de ciudades y villas como Pontevedra Vilagarcía de Arousa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
  2. Cabañas turísticas en Galicia: ¿Por qué se pueden construir en suelo rústico?
  3. Hacienda obliga a 80 ayuntamientos de Galicia a corregir su 'desfase' presupuestario
  4. José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo, pero mantiene la alcaldía de Monforte: «Son denuncias anónimas falsas»
  5. Dimite la secretaria de Igualdade por ser «ninguneada más que nunca» por la dirección del PSdeG
  6. La singular argumentación de Lara Méndez, la número dos del PSdeG, en el caso Tomé
  7. Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
  8. Presión a Besteiro: dimite la secretaria de Igualdade del PSdeG

Patricia Iglesias: «El PSdeG no hizo un Rueda con el caso Tomé»

Patricia Iglesias: «El PSdeG no hizo un Rueda con el caso Tomé»

Monbús recurrirá ante el TSXG la sanción impuesta por Competencia

Monbús recurrirá ante el TSXG la sanción impuesta por Competencia

El impresionante hotel a cuarenta minutos de Vigo rodeado de ríos y naturaleza: de antiguo complejo textil a paraíso escondido

El impresionante hotel a cuarenta minutos de Vigo rodeado de ríos y naturaleza: de antiguo complejo textil a paraíso escondido

Marcos de Blas, joven gallego que investiga el cáncer: «Mi padre lo tuvo y eso me motiva un montón para ayudar»

Marcos de Blas, joven gallego que investiga el cáncer: «Mi padre lo tuvo y eso me motiva un montón para ayudar»

Las historias personales que ocultan los refugiados con permiso de residencia en Galicia

El vecino de Madrid desaparecido en Muxía dejó una nota de despedida en su coche

El vecino de Madrid desaparecido en Muxía dejó una nota de despedida en su coche

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Explotar tierras raras en Galicia puede generar un negocio de 250 millones al año

Tracking Pixel Contents