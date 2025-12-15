Huir de los talibanes antes de que tumben la puerta

Sohail Noor salió de Kabul el 10 de agosto de 2021, solo cinco días antes de que los talibanes recuperasen el poder en Afganistán. No fue una salida planificada ni ordenada, sino una huida urgente. Durante años había trabajado con la misión española en programas de igualdad de género y derechos humanos. Eso lo colocó en una lista de personas buscadas por los salafistas, de modo que quedarse ya no era una opción.

Cruzó solo la frontera hacia Uzbekistán. Su mujer y sus cuatro hijos se quedaron atrás, atrapados en un país que se desmoronaba. Durante semanas intentaron salir por el aeropuerto de Kabul, colapsado por miles de personas que huían con lo puesto. No lo lograron. Cambiaron varias veces de vivienda para evitar represalias, mientras buscaba la forma de reencontrarse. «Es un dolor que no se olvida», recuerda. No sería hasta tres meses después cuando Sohail logró visados para toda la familia en Pakistán. Allí se produjo el reencuentro. Desde Islamabad volaron a Madrid y llegaron a España el 10 de enero de 2022. El alivio inicial dio paso a otra realidad: un sistema de acogida saturado por la llegada masiva, entonces, de personas refugiadas de Ucrania. Pasaron cuatro meses compartiendo habitación de hotel con otras personas.

Fue entonces cuando les ofrecieron una vivienda en Vigo. Al principio vivieron en ese piso, que gestionaba una ONG, pero no tardaron en encontrar uno en alquiler y en empezar de cero. Hoy, con el permiso de residencia en vigor, sus hijos van al colegio y hablan castellano y gallego. Sohail trabaja en un puesto administrativo en Tragsa y preside una asociación de apoyo a la comunidad afgana en España.