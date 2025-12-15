Galicia supera por primera vez los mil refugiados con permiso de residencia

Salen de su país sin un destino claro, empujados por una guerra que no eligieron, por una persecución política sostenida en el tiempo o por una amenaza directa ligada a su identidad, a su orientación sexual o a su simple pertenencia a un grupo señalado. Los azares del destino, o incluso los designios de un Gobierno que precisa descongestionar los servicios de aquellas comunidades eminentemente receptoras como las Islas Canarias, finalmente los han traído a Galicia.

La comunidad ha superado por primera vez este año el millar de refugiados o receptores de protección subsidiaria con un permiso de residencia y trabajo en activo. Al término del tercer trimestre de este año, 1.062 personas se encontraban en esta situación en Galicia, según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración que elabora el Ministerio de Interior. Sin embargo, el camino hasta lograr regularizar su situación no está exento de dificultades y trámites burocráticos.

Cuando logran pisar territorio español, lleguen por aeropuerto o por mar, piden la protección internacional. Esta solicitud implica una entrevista personal en la que deben relatar su historia, es decir, explicar el riesgo que afrontan si regresan y justificar un miedo fundado a la persecución o a sufrir daños graves. No es un trámite automático: el Estado debe evaluar la coherencia y la credibilidad de lo que narran. Tras esa entrevista reciben un documento provisional que les permite permanecer legalmente en España mientras se resuelve su expediente. Es ahí cuando el Estado activa el sistema de acogida, que cubre las necesidades básicas de estas personas.

Durante los primeros seis meses esa autorización no permite trabajar, pero, una vez superado ese plazo y si la solicitud sigue en tramitación, la ley les reconoce el derecho a trabajar legalmente.

La resolución del expediente corresponde a Interior y, más allá del rechazo, se puede resolver de dos formas. Si se reconoce el estatuto de refugiado, se admite que existe una persecución individual por motivos políticos, religiosos, étnicos, de género u orientación sexual. Si se concede protección subsidiaria, se reconoce que, aun sin persecución directa, la persona se enfrentaría a un riesgo grave para su vida o su integridad si regresara a su país, como ocurre en contextos de guerra o violencia indiscriminada. En ambos casos, se le concede un permiso de residencia y trabajo válido en toda España por un periodo de cinco años.

Por nacionalidades, los refugiados proceden de Mali (228 personas), donde existe una guerra civil desde 2012. Le siguen los afganos (144 personas), como consecuencia directa de la retirada occidental y el regreso del régimen talibán en 2021 y, en tercer lugar, se encuentran los sirios (112 personas), con un conflicto enquistado desde hace una década.