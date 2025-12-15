Un asilado que orienta a menores migrantes

A pesar de que su perfecto español no lo aparente, Moustafa Diallo, de 21 años, lleva en España tan solo año y medio. Procede de Bamako, capital de Mali. «Mi vida era jugar al fútbol y estudiar», dice. No obstante, con una guerra civil en vigor en su país, su futuro era más bien incierto. Así que a finales de 2023 emprendió el camino a pie hacia Mauritania. «Mi tío vivía allí y podía trabajar con él», recuerda. Aquel salvoconducto cambió su vida por completo.

Ya en Mauritania, conoció a un hombre que trabajaba en el mar y que le habló del viaje a Europa. Moustafa no se lo pensó. El billete de acceso al cayuco fue para él más barato ya que uno de los tripulantes era su amigo. El coste real llegó después. La patera salió con 105 personas a bordo. Al cuarto día se rompió el motor. Quedaron a la deriva. «Lo pasamos muy mal», cuenta. Uno de los jóvenes que iba a bordo tenía pequeñas nociones de mecánica y logró reparar el motor.

Entonces fue el cansancio el comenzó a hacer mella: «Se murió una persona porque no tenía fuerzas». Días después, varios jóvenes cayeron al mar y no pudieron ser rescatados. Solo 102 llegaron vivos a Canarias, tras ser rescatados por Cruz Roja. Dos semanas después fue trasladado a Madrid. Pasó cinco meses en un centro de acogida, hasta que le comunicaron cuál era su destino: Santiago.

En la capital gallega pasó cinco meses en el albergue de la ONG Rescate, un tiempo que le sirvió para aprender castellano mientras esperaba el permiso de trabajo. Se formó como camarero y trabajó en varios locales de hostelería. Hoy trabaja como monitor en un centro de acogida de menores migrantes en A Coruña.