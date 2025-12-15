Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más del 22% de titulados de ciclo superior en Galicia se animan a estudiar una carrera universitaria

Un 49,7% de los hombres titulados en FP en 2021 decidieron cursar un ciclo superior, frente al 38,6% de las mujeres, según los datos analizados por Educación

Alumnado de FP en el campeonato Galicia Skills FP.

Alumnado de FP en el campeonato Galicia Skills FP. / BERNABE/JAVIER LALIN

Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

Cuando el Ministerio de Educación hace seguimiento de los graduados en FP examina en qué medida los chavales que hacen un ciclo medio deciden después continuar con uno superior y cuántos de estos últimos valoran, una vez superado ese estadio, dar el salto a la universidad, que permite acceder desde este tipo de formación.

En concreto, un 44,6% de los que ya lograron un título de técnico en 2021 va en los tres años siguientes a por el de técnico superior, una decisión que adoptan más chicos que chicas —49,7% frente a 38,6%—. Galicia es la quinta por la cola en este indicador. Mejora posiciones, en cambio, cuando se analiza qué proporción de titulados se anima a cursar una carrera tras completar un ciclo superior. En ese caso, se ubica de sexta, con un 22,5% de titulados que prosiguen en la facultad, ellas casi el doble que ellos.

Demanda laboral en FP

Un informe reciente del Observatorio de la Formación Profesional Caixabank Dualiza, partiendo de la revisión de 386.000 ofertas de empleo publicadas en España el pasado año analizadas por Infoempleo-Adecco, señala que la demanda de perfiles formados en FP alcanza su máximo en Galicia desde al menos 2013. En concreto, una de cada dos vacantes ofertadas en Galicia en 2024 requiere de quienes aspiren al trabajo un título de FP y solo una de cada cinco exigen titulación universitaria.

