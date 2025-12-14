Quintana pide «arremangarse» para hacer presidenta a Pontón

El que fuera vicepresidente de la Xunta entre los años 2005 y 2009, cuando el PSdeG y el BNG gobernaban en coalición en la comunidad, Anxo Quintana, llamó ayer a los suyos a «arremangarse» y ponerse «todos» detrás de la líder del partido, Ana Pontón, para convertirla en «la próxima presidenta de Galicia». Lo hizo veinte años después de alcanzar aquel hito, el de la izquierda al frente del Ejecutivo gallego, presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño. Ayer reunió en Santiago a los miembros nacionalistas de este gobierno bipartito.