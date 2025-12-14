¿En qué grado está privatizada la sanidad gallega? Un informe del Ministerio de Sanidad le pone cifras
Galicia es la sexta comunidad con menor peso de hospitales privados en su red pública
El escándalo del hospital madrileño de Torrejón de Ardoz, donde se destaparon prácticas para mejorar la rentabilidad económica a costa de los pacientes, ha puesto en cuestión el modelo de gestión privada de centros hospitalarios de la red pública. A raíz de esto, el Ministerio de Sanidad analiza en un informe el grado de penetración de estos modelos privados en las diferentes comunidades.
En Galicia, según el Catálogo de Hospitales, hay 14 centros de titularidad y gestión pública y 18 privados, de los cuales dos están integrados en la red del Sergas a través de conciertos: se trata de Povisa y del Centro Oncológico de Galicia en A Coruña. Además, Sanidade mantiene conciertos parciales con otros 7 hospitales privados.
En todo caso, en el análisis sobre el peso que tienen los hospitales de gestión privada dentro de la red pública (que en Galicia solo son dos), la comunidad sería la sexta con menor peso de este modelo. Solo el 16,7% de los centros y el 6,8% de las camas del Sergas son de gestión privada.
