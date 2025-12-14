Los gallegos que van a un médico de familia privado se triplican ante el aumento de las esperas en Primaria

Mientras el déficit de facultativos alarga las esperas en los ambulatorios, la sanidad privada hace negocio y engrosa su cartera de clientes. Para acudir al médico de familia en el Sergas se aguarda de media ocho días, pero hay dolencias que no aguantan esa demora. La solución es acudir a urgencias o bien refugiarse en la privada. Por esta segunda opción optaron ya uno de cada cuatro gallegos en el último año, casi el triple que en 2018 cuando no llegaban al 10 por ciento los pacientes que acudían a la consulta de un médico de cabecera al margen de la red pública.

Este incremento tan notable es reflejo de las carencias que sufren los centros de salud, no solo en Galicia pues la falta de médicos satura las agendas en todas las comunidades. De hecho, aunque se está registrando de forma global un aumento de la afluencia a centros privados, donde más crece es en el ámbito de la Atención Primaria. Así lo atestigua el Ministerio de Sanidad en su «Informe sobre la evaluación de la sanidad privada» que recoge datos del Barómetro Sanitario.

En 2018 solo el 9,4 por ciento de los gallegos encuestados declaraba haber acudido a un médico de familia privado en el último año. Ahora son ya el 26,2 por ciento, 16,8 puntos más.

Hospitales

Mientras, en Atención Especializada también se ha incrementado el porcentaje de pacientes que optan por ser atendidos fuera del Sergas pero algo menos que en Primaria: sube 16,1 puntos. Aun así, las consultas con especialistas en la privada son las más habituales: en 2024 el 36,2 por ciento de los gallegos pidió cita con uno de estos facultativos. En este caso, también es clave la tardanza del Sergas en dar cita para las consultas hospitalarias: casi dos meses, aunque en el último año ha bajado la espera.

Y son también cada vez más los gallegos que prefieren las urgencias de la privada: el 21,2 por ciento acudió al menos una vez a estos servicios en 2024, el doble que en 2018. Eso sí, cuando se trata de ser hospitalizado el Sergas gana la batalla. Aunque el 18,1 por ciento de los encuestados estuvo ingresado en la privada, este porcentaje bajó en 0,7 puntos en seis años.