Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméERTE StellantisReclamaciones marineros IRPFEstatua BalaídosAranceles Shein y Temu
instagramlinkedin

Rueda acusa al PSdeG de «mirar para otro lado» tras dar lecciones de «pureza»

REDACCIÓN

Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusa a los socialistas gallegos de «mirar para otro lado» tras dar lecciones de «pureza absoluta». En su opinión, la decisión de Tomé de seguir como alcalde y diputado provincial es «una componenda» para que pueda «dirigir la sucesión» en la Diputación de Lugo.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, pusieron el foco en el BNG, al que reclama que adopte «medidas contra su socio».

La líder del BNG, Ana Pontón, señala que «es un problema que nada tiene que ver» con el Bloque y pide a José Tomé que entregue todas sus actas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
  2. Galicia, entre las comunidades que permiten a más alumnos de ESO graduarse con asignaturas no superadas
  3. Cabañas turísticas en Galicia: ¿Por qué se pueden construir en suelo rústico?
  4. Hacienda obliga a 80 ayuntamientos de Galicia a corregir su 'desfase' presupuestario
  5. José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo, pero mantiene la alcaldía de Monforte: «Son denuncias anónimas falsas»
  6. Más de 1.800 médicos colegiados en Galicia no pueden ejercer en la pública por falta de especialidad
  7. El cambio climático amenaza el sector forestal gallego: en juego miles de empleos y 2.400 millones de euros anuales
  8. El PSdeG necesita a Tomé

El consumo de bebidas energéticas entre los adolescentes gallegos se desploma un 30% tras el anuncio del veto de la Xunta

El consumo de bebidas energéticas entre los adolescentes gallegos se desploma un 30% tras el anuncio del veto de la Xunta

Galicia se consolida como destino universitario internacional: recibe más estudiantes de los que envía

Galicia se consolida como destino universitario internacional: recibe más estudiantes de los que envía

Rueda acusa al PSdeG de «mirar para otro lado» tras dar lecciones de «pureza»

Rueda ve el sello Galicia Calidade como vía para «ganar inversiones y visitantes»

Rueda ve el sello Galicia Calidade como vía para «ganar inversiones y visitantes»

La secretaria de Igualdade deja su cargo por ser «ninguneada más que nunca» por la dirección del PSdeG

La singular argumentación de Lara Méndez, la número dos del PSdeG, en el caso Tomé

Besteiro reconoce que conocía desde octubre una queja de acoso sexual contra Tomé

Besteiro reconoce que conocía desde octubre una queja de acoso sexual contra Tomé

Presión a Besteiro: dimite la secretaria de Igualdade del PSdeG

Presión a Besteiro: dimite la secretaria de Igualdade del PSdeG
Tracking Pixel Contents