La Xunta activa la jubilación parcial en la concertada: hasta un 72% menos de jornada y relevo con otro profesor

La Xunta y los representantes del sector de la enseñanza concertada han cerrado un acuerdo que pone en marcha la jubilación parcial del profesorado con una fórmula doble: alivio de carga para quienes están a punto de retirarse y entrada de savia nueva en las aulas. A partir de este año, los docentes a los que les resten dos años para jubilarse podrán reducir su jornada en un 72% y su puesto será cubierto mediante la contratación de un nuevo profesor o profesora a jornada completa.

El pacto fue rubricado por la patronal del ensino concertado —con CECE, Escolas Católicas y ACES como organizaciones representativas— y por cuatro sindicatos: FSIE, UGT, CCOO y USO. En cambio, CIG-Ensino y SNEP optaron por mantenerse al margen, pese a haber participado en la negociación. Con esta firma, el Gobierno gallego da luz verde a una reivindicación histórica en el sector, especialmente sensible en una etapa marcada por el envejecimiento de plantillas y la necesidad de asegurar relevos ordenados.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, defendió el acuerdo como “justo y pertinente” y lo enmarcó en la estrategia de mejora de las condiciones del profesorado que trabaja en el sistema educativo gallego. La medida, además, llega con respaldo presupuestario: la Xunta destinará más de 8,3 millones de euros para asumir durante cuatro años los gastos salariales y de Seguridad Social ligados al contrato a tiempo parcial de la persona jubilada hasta que acceda a la pensión completa.

Ventanas de entrada en vigor

El esquema es voluntario: cada docente decidirá si se acoge y deberá solicitarlo a su centro. Para ordenar el proceso y evitar que el funcionamiento de los colegios se resienta, el acuerdo fija tres “ventanas” anuales de entrada en vigor: 1 de enero (en 2026 será 1 de febrero), 1 de abril y 1 de septiembre.

¿Quién puede beneficiarse? El texto se dirige al profesorado de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y FP en centros concertados en pago delegado, con contrato indefinido y jornada completa, y con al menos seis años ininterrumpidos de antigüedad inmediatamente anteriores. La jubilación parcial debe arrancar a una distancia máxima de dos años de la jubilación total. En la selección del relevo, tendrá preferencia el personal incluido en la bolsa de recolocación creada en 2023 para docentes afectados por cambios en unidades concertadas.

En la práctica, el acuerdo busca algo más que una salida digna: pretende convertir los dos últimos años de carrera docente en un tránsito más humano y, a la vez, abrir una puerta de entrada al mercado laboral educativo con garantías de sustitución real en las aulas.