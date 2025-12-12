Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las enfermedades en las que más aumenta la mortalidad: la diabetes y la hipertensión a la cabeza

Aunque el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte, con 8.150 fallecimientos anuales, las enfermedades del corazón han reducido su mortalidad en un 9% en Galicia

Un test de glucosa.

Un test de glucosa. / SEEN

Paula Pérez

Paula Pérez

Mientras la ciencia avanza y permite curar cada vez más enfermedades, una parte de la población se cuida poco y sabotea su propia salud. La obesidad, el sedentarismo o el estrés están aumentando la mortalidad por diabetes mellitus, que crece un 35% en el último lustro, y también por hipertensión (un 37% más).

Son las dos patologías donde más han aumentado las defunciones entre 2018 y 2023. La diabetes causa la muerte de 717 personas al año y la hipertensión de 408.

También aumentan las muertes por accidentes (un 28% más) y por infecciones (suben un 22%). Y el incremento de trastornos mentales de los últimos tiempos se traduce en más suicidios: 307 en el último año, un 11% más que en 2018.

Aun así, la principal causa de muerte en Galicia sigue siendo el cáncer, que se mantiene en niveles similares a los registrados hace cinco años: 8.150 muertes anuales. En segundo lugar, están las enfermedades del corazón (6.145 fallecidos), que también reducen su mortalidad (un 9%). Pero las patologías que más bajaron la tasa de defunciones fueron las enfermedades crónicas de las vías respiratorias (un 29% menos) y la nefritis (-33%).

El Ministerio de Sanidad mide también la mortalidad asociada a posibles fallos en el sistema sanitario testando tres dolencias que, en principio, no deberían ser mortales: hernia abdominal, apendicitis y efectos adversos de los medicamentos. Y Galicia aprueba pues está entre las que tiene menor tasa de defunciones por estas causas.

