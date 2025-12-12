El Sergas prevé realizar el 50% de las cirugías supendidas por la huelga la semana que viene
La de este viernes es la última jornada del paro convocado por los sanitarios en protesta contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central
Redacción
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha explicado este viernes ante los medios de comunicación que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) espera realizar la próxima semana el 50% de las intervenciones quirúrgicas suspendidas esta semana como consecuencia de la huelga sanitaria convocada a nivel estatal contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central. Concretamente, el titular de la cartera gallega de Sanidade dijo "poder afirmar" que "en la próxima semana más o menos se realizará el 50% de la actividad quirúrgica suspendida" y que "el objetivo es llegar al 100%" en las siguientes.
Estas declaraciones llegan tan solo un día después de afirmar desconocer cuánto tiempo llevará al Sergas recuperar la actividad asistencial cancelada, que Caamaño avanzó que no será "un mes", especialmente en una época complicada debido a las vacaciones de Navidad. En total, Sanidade estima que entre los cuatro días de huelga se paralizarán en total cerca de unos 70.000 procedimientos. El jueves, por ejemplo, se paralizaron alrededor de 15.000 procedimientos, entre ellos 270 cirugías, 6.900 consultas externas hospitalarias, 7.300 consultas en Atención Primaria y 610 pruebas diagnósticas.
En esta línea, el conselleiro hizo balance del seguimiento de la huelga, que en el turno de mañana de este viernes alcanzó el "máximo" de los cuatro días de paro, al que se sumaron un 22,5% de los profesionales sanitarios. Según explicó, el mayor seguimiento fue en los hospitales, donde rozó el 29%, mientras que también "subió un poco" en la Atención Primaria, situándose entre un 8 y un 9%.
Además, Caamaño quiso agradecer "el esfuerzo" de los gerentes de las áreas sanitarios tanto a la hora de "asumir el impacto de la huelga" como las tareas de "reprogramación" de los diferentes procedimientos.
