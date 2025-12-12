Presión a Besteiro: dimite la secretaria de Igualdade del PSdeG
Silvia Fraga ha presentado su dimisión en la Ejecutiva Nacional de los socialistas gallegos, reprochando a la dirección que no se consultase con ella el primer comunicado del partido tras las denuncias contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé
E. P.
La secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, ha presentado su dimisión en la Ejecutiva Nacional de los socialistas gallegos celebrada este viernes, reprochando a la dirección que no se consultase con ella el primer comunicado lanzado por el partido tras trascender las denuncias contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tal y como han informado fuentes de la dirección del partido en Galicia.
Este mismo jueves se había reunido la Comisión de Igualdade del PSdeG, con Fraga a la cabeza y en la que también participó la secretaria de Organización, Lara Méndez, para abordar la gestión del caso y aprobar un manifiesto en el que reclamaban más garantías internas frente a conductas machistas.
Este viernes, durante la reunión de la Ejecutiva Nacional, tras la que ha comparecido el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, para dar cuenta de la gestión de lo ocurrido en las últimas 54 horas, Fraga ha comunicado que dimite como secretaria de Igualdade de la formación.
Besteiro lo sabía
En esa comparecencia, el líder de los socialistas gallegos ha admitido que conocía desde octubre un caso de acoso sexual a una mujer, cuya identidad desconoce, por parte del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.
No era el único. También la secretaria de Organización socialista, Lara Méndez, y la secretaria de Organización de Lugo, Pilar García, estaban al tanto. Fue una tercera persona, conocedora de los hechos, la que se reunió hasta en cuatro ocasiones entre octubre y noviembre con Besteiro, Méndez y García.
