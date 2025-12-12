Ocho alcaldes y otros cargos del PSdeG exigen la dimisión de «quien ocultó» el caso Tomé

Ocho alcaldes junto a otros cargos socialistas en la provincia de Ourense han lanzado un comunicado en las últimas horas en el que reaccionan al caso de denuncias por supuesto acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y aseguran que «quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos los cargos».

En el texto remitido a la militancia, simpatizantes y ciudadanía, los firmantes sostienen que se ven en la obligación, como cargos públicos y orgánicos, de emitir este comunicado respondiendo a la demanda social de una «reacción rápida, clara y contundente».

Aunque sin alusiones directas, el escrito señala de manera evidente hacia José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG; Lara Méndez, secretaria de Organización del PSdeG, y Pilar García, número dos del PSOE lucense, ya que algunas de las víctimas sostienen que los tres cargos conocían las denuncias contra el expresidente de la Diputación de Lugo y que no actuaron.

José Tomé, Lara Méndez y José Ramón Gómez Besteiro, en una imagen de archivo. / Efe

Entre otros, firman este documento personas próximas a Laura Seara, quien fue secretaria de Estado de Igualdad durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Así, están el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel Doval; la alcaldesa de Rairiz de Veiga, Asunción Morgade; la portavoz del PSOE en Xinzo de Limia, Elvira Lama, y el coordinador provincial de Xuventudes Socialistas de Galicia, Borja López.

Además, rubrican el escrito la alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo; la regidora de Petín, Raquel Bautista Carballo; el alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez; el de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez; el regidor de A Guidiña, Néstor Ogando; y el Carballeda de Avia, Luis Milia, entre otros.

Este comunicado sale a la luz en un momento en el que algunas voces como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se han mostrado críticas con la gestión hecha por el PSdeG sobre las denuncias de acoso hacia el que fue secretario provincial del PSOE en Lugo.

«Respuesta inmediata»

En concreto, la carta apunta que, ante cualquier denuncia de conducta que puedan vulnerar la integridad o dignidad de las personas, «la respuesta debe ser inmediata y contundente: se debe dimitir de todos sus cargos».

«El partido tiene que exigir que esta regla de dimitir de todos los cargos se cumpla cuando una situación así ocurre», destaca el texto que apunta también que «a las personas que ocupan las responsabilidades orgánicas más altas se les exige una ejemplaridad aún mayor que a los demás, y deben pronunciarse de forma contundente».

Tras señalar que «resulta imprescindible actuar con firmeza y acorde con los principios que el PSOE defiende y lleva por bandera en materia de igualdad y derechos de las mujeres», subraya que quien «relativiza o ralentiza las investigaciones se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos sus cargos».

«El apoyo y respaldo a las víctimas es clave, más también imprescindible». «Nuestro afecto y solidaridad con las víctimas, que nunca debemos permitir que se sientan solas», indica.

Además, considera que «cualquier intento de minimizar estos hechos es una agresión directa contra todas las mujeres y contra los valores socialistas». «Es urgente activar todas las medidas necesarias para esclarecer bien los hechos ocurridos, proteger a las víctimas y garantizar la integridad de las instituciones desprestigiadas», señala.

Así las cosas, finaliza subrayando que «solo una depuración clara de responsabilidades y una respuesta firme y transparente permitirá recuperar la confianza ya perdida de la ciudadanía y demostrar que en el PSOE y en el PSdeG no hay espacio para la impunidad ni para la violencia contra las mujeres».