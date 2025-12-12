Galicia tendrá una fábrica de IA que reducirá de años a semanas las soluciones en salud

La Cidade da Cultura acogió ayer la presentación de «1HealthAI», la fábrica europea de Inteligencia Artificial (IA) especializada en salud que se instalará en la nueva sede del Cesga en A Sionlla y que sitúa a Galicia, en palabras de Alfonso Rueda, «na elite da IA e do futuro en Europa».

El proyecto, uno de los 19 previstos en el continente, contará con una inversión de 82 millones: la Comisión Europea asumirá la mitad, el Gobierno central aportará 27 millones y la Xunta, 14.

Según Juan Pelegrín, jefe de computación a exaescala de la Comisión Europea, la combinación de supercomputación, algoritmos e IA permitirá que procesos como la predicción de brotes, la medicina personalizada o el ensayo de fármacos pasen «de anos a semanas», con impacto potencial incluso en las listas de espera.

El director del Cesga, Lois Orosa, subrayó que la factoría, orientada a la salud humana, animal y ambiental, beneficiará a investigadores y pymes de ámbitos que van del genómico al forestal y marino, con servicios de formación y desarrollo de modelos a medida «gratis» para las empresas. El biogrupo Zendal destacó que esta infraestructura puede catapultar a Galicia como referente internacional en biotecnología. La nueva sede del Cesga estará lista a mediados de 2026.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cerró el acto afirmando que «comenzamos a formar parte de la elite da IA e do futuro en Europa».