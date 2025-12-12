De Galicia a Irlanda: Santiago tendrá vuelo directo a Cork
Aer Lingus ofrecerá en concreto dos frecuencias semanales que estarán disponibles en el aeropuerto compostelano desde el 1 de junio de 2026
Lucía Martínez
El aeropuerto de Santiago de Compostela contará desde el próximo verano con una conexión directa a la ciudad irlandesa de Cork, operada por la aerolínea Aer Lingus.
Según ha confirmado la cuenta de X, Aeronoticiario SCQ, Aer Lingus ofrecerá en concreto dos frecuencias semanales que estarán disponibles en el aeropuerto compostelano desde el 1 de junio de 2026.
Segunda conexión directa de Aer Lingus
Las dos frecuencias semanales se operarán todos los lunes y jueves, con una duración estimada de 1 hora y 55 minutos. Según puede verse en la web oficial de la aerolínea, cada lunes el vuelo 858 saldrá de la ciudad irlandesa a las 12.25 horas y llegará a la capital gallega a las 15.20 horas; mientras que los jueves saldrá de Compostela a las 16.00 horas y llegará a Cork en torno a las 16.55 horas.
Se trata de la segunda ruta directa que Aer Lingus lanza en el Aeropuerto de Lavacolla, pues cabe recordar que la aerolínea conecta Santiago con su hub en Dublín desde el año 2007.
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Galicia, entre las comunidades que permiten a más alumnos de ESO graduarse con asignaturas no superadas
- Cabañas turísticas en Galicia: ¿Por qué se pueden construir en suelo rústico?
- Hacienda obliga a 80 ayuntamientos de Galicia a corregir su 'desfase' presupuestario
- José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo, pero mantiene la alcaldía de Monforte: «Son denuncias anónimas falsas»
- Más de 1.800 médicos colegiados en Galicia no pueden ejercer en la pública por falta de especialidad
- El cambio climático amenaza el sector forestal gallego: en juego miles de empleos y 2.400 millones de euros anuales
- Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana