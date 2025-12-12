La Fiscalía archiva la investigación por el piso del concejal coruñés José Manuel Lage
E. Carballo
La Fiscalía provincial de A Coruña archivó las diligencias de investigación preprocesal que había abierto tras recibir la denuncia de un particular por presuntas irregularidades en obras realizadas en un inmueble propiedad del portavoz del Gobierno local (PSOE), José Manuel Lage Tuñas. El Ministerio público adoptó su decisión tras requerir documentación al denunciante y al Ayuntamiento, y concluir que «no existían indicios de responsabilidad penal», según consta en el decreto de archivo de las diligencias.
La investigación se refería a obras de segregación del piso en dos inmuebles y en su cambio de uso de comercial a residencial, en las que el denunciante advertía de «supuestas irregularidades» tanto en los trabajos como en «la concesión de las licencias oportunas por parte del Ayuntamiento», recoge el decreto de Fiscalía.
Lage avanzó en el pleno municipal de ayer el archivo de las diligencias y afirmó que el PP lo había acusado de un delito. Señaló que se presentó una «denuncia anónima porque no hay la valentía de presentarse y denunciar».
