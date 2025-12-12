Alerta naranja por temporal en todo el litoral gallego
Las olas podrán llegar a los seis metros de altura
REDACCIÓN
La Xunta ha activado para hoy la alerta naranja por temporal en todo el litoral gallego. La Consellería de Presidencia, para garantizar la seguridad de los bienes y las personas, ya informó de la situación a los ayuntamientos afectados, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde el mediodía de hoy en la costa de la provincia de A Coruña, en la Mariña lucense y también en la zona de las Rías Baixas, en la provincia pontevedresa, ampliándose a primera hora de la tarde a la zona del Miño, en Pontevedra.
De esta forma, se espera mar combinado, principalmente mar de fondo, del noroeste con ondas de hasta seis metros.
Además, queda suspendida la actividad deportiva Xogade y federada en el mar en los ayuntamientos afectados.
