Casi 500 cirugías anuladas en dos días en Galicia por la huelga médica estatal

La huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco, de ámbito estatal, ha obligado a suspender en Galicia casi 500 intervenciones quirúrgicas y 27.000 asistencias en las dos primeras jornadas de paro, según datos de la Consellería de Sanidade. En concreto, se cancelaron 250 cirugías el martes y 240 el miércoles, además de más de 1.350 pruebas diagnósticas no realizadas en ese período.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, advirtió de que, si se mantiene el ritmo de suspensión de actividad hasta el viernes, la semana podría cerrarse con cerca de 70.000 procedimientos afectados. Ayer por la mañana el seguimiento de la huelga se situó en el 21,7% en el conjunto de los centros, con una incidencia mayor en hospitales, donde alcanzó el 28,16% en los siete grandes complejos y el 20,86% en los comarcales, lo que arroja una media hospitalaria del 27,53%. En atención primaria, la participación se quedó en el 6,67%.

En la jornada de tarde, el seguimiento descendió globalmente hasta el 5,33%, con un 3,93% en hospitales –sin paro en los comarcales– y un 7,28% en primaria. El sindicato médico O’Mega eleva, sin embargo, la incidencia hospitalaria por encima del 80%.

Gómez Caamaño reconoció que el impacto asistencial «aumenta» día a día y avanzó que la recuperación de la actividad aplazada «no va a ser un problema que se vaya a resolver en un mes, ni mucho menos». Recordó, además, que la planificación se complica por el periodo navideño, con profesionales de vacaciones o días libres, y apeló a «ver cuántos recursos tenemos para solucionar este problema».

Mientras, el Ministerio de Sanidad trasladó ayer a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y al Sindicato Médico Andaluz (SMA) que descarta un Estatuto Marco específico para médicos, al considerar que fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales. Pese a ello, se ha comprometido a seguir negociando: se reunirá con los sindicatos del ámbito el lunes 15 de diciembre y con el Comité de huelga el día 17.