Casi 500 cirugías anuladas en dos días en Galicia por la huelga médica estatal
Sanidade prevé hasta 70.000 asistencias suspendidas esta semana
La huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco, de ámbito estatal, ha obligado a suspender en Galicia casi 500 intervenciones quirúrgicas y 27.000 asistencias en las dos primeras jornadas de paro, según datos de la Consellería de Sanidade. En concreto, se cancelaron 250 cirugías el martes y 240 el miércoles, además de más de 1.350 pruebas diagnósticas no realizadas en ese período.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, advirtió de que, si se mantiene el ritmo de suspensión de actividad hasta el viernes, la semana podría cerrarse con cerca de 70.000 procedimientos afectados. Ayer por la mañana el seguimiento de la huelga se situó en el 21,7% en el conjunto de los centros, con una incidencia mayor en hospitales, donde alcanzó el 28,16% en los siete grandes complejos y el 20,86% en los comarcales, lo que arroja una media hospitalaria del 27,53%. En atención primaria, la participación se quedó en el 6,67%.
En la jornada de tarde, el seguimiento descendió globalmente hasta el 5,33%, con un 3,93% en hospitales –sin paro en los comarcales– y un 7,28% en primaria. El sindicato médico O’Mega eleva, sin embargo, la incidencia hospitalaria por encima del 80%.
Gómez Caamaño reconoció que el impacto asistencial «aumenta» día a día y avanzó que la recuperación de la actividad aplazada «no va a ser un problema que se vaya a resolver en un mes, ni mucho menos». Recordó, además, que la planificación se complica por el periodo navideño, con profesionales de vacaciones o días libres, y apeló a «ver cuántos recursos tenemos para solucionar este problema».
Mientras, el Ministerio de Sanidad trasladó ayer a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y al Sindicato Médico Andaluz (SMA) que descarta un Estatuto Marco específico para médicos, al considerar que fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales. Pese a ello, se ha comprometido a seguir negociando: se reunirá con los sindicatos del ámbito el lunes 15 de diciembre y con el Comité de huelga el día 17.
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Galicia, entre las comunidades que permiten a más alumnos de ESO graduarse con asignaturas no superadas
- Cabañas turísticas en Galicia: ¿Por qué se pueden construir en suelo rústico?
- Hacienda obliga a 80 ayuntamientos de Galicia a corregir su 'desfase' presupuestario
- José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo, pero mantiene la alcaldía de Monforte: «Son denuncias anónimas falsas»
- Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana
- Más de 1.800 médicos colegiados en Galicia no pueden ejercer en la pública por falta de especialidad
- El cambio climático amenaza el sector forestal gallego: en juego miles de empleos y 2.400 millones de euros anuales