La Xunta detecta un nuevo foco de gripe aviar en aves silvestres en Xove
REDACCIÓN
La Xunta ha comunicado al Ministerio de Agricultura la detección de un nuevo foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el municipio lucense de Xove. El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete confirmó la presencia del virus en cinco gaviotas patiamarillas, ejemplares que habían sido trasladados previamente al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de O Veral para su análisis y eliminación conforme a la normativa.
Con este caso, Galicia suma 18 focos en aves silvestres en 2025, aunque la Xunta recuerda que no se ha registrado ningún contagio en aves de corral. En España, el número de focos en fauna silvestre se eleva ya a 131 en el actual período de vigilancia, una cifra muy superior a la de años anteriores.
El Gobierno central mantiene desde el 13 de noviembre medidas preventivas en todo el país para evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres. La Xunta insiste en reforzar la bioseguridad y en comunicar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales.
