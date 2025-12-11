Sanidade garantiza guardias voluntarias en Atención Primaria, pero se reserva imponer horas extra si no se cubren turnos

Para desactivar la huelga convocada a finales de noviembre en Atención Primaria, la Consellería de Sanidade garantizó que las guardias serían voluntarias en un pacto suscrito con CCOO, UGT, CSIF y Simega. Sin embargo, esta voluntariedad tiene matices. En caso de que no logren cubrirse todos los turnos, las gerencias sanitarias «podrán disponer la extensión de la jornada ordinaria del personal de los PAC hasta las 1.570 horas» al año. Ahora mismo su horario de trabajo anual estaba fijado en 1.340 horas anuales tras acordarse en el ámbito del Sergas la reducción a 35 horas semanales, aunque en la práctica ya no se estaba cumpliendo pues para no dejar desatendidos los sábados por la mañana se les estaba obligando a hacer jornada extraordinaria.

La imposición de estas guardias era uno de los motivos de descontento de las centrales sindicales. Sanidade se compromete ahora a incentivar la voluntariedad ofreciéndoles más dinero: hasta 6.000 euros anuales.

En la reunión mantenida con los sindicatos el pasado viernes la Consellería de Sanidade les presentó una propuesta para regular el nuevo régimen para la prestación de jornada voluntaria en los Puntos de Atención Continuada.

Tramos

En el caso de los médicos de familia que trabajen en los centros de salud podrán optar por cuatro tramos de guardias voluntarias. Si hacen menos de 100 horas cobrarán 1.000 euros más al año. Si suben hasta 150 serán 1.500 euros. Si trabajan hasta 300 horas, la cuantía sube a 3.000 euros y si aumentan hasta las 600 el plus será de 6.000 euros. Una vez lo soliciten podrán cobrar un anticipo del 50 por ciento en los seis primeros meses y el resto cuando transcurra un año de la prestación voluntaria.

Y el Sergas garantiza el cobro de estos pluses aunque no se presten todas las guardias siempre que sea por causas imputables a la Administración o por «incapacidad temporal o contingencias asimiladas del profesional».

Al margen de estos incentivos económicos se negociará dar más puntos en oposiciones y concursos de traslados a los médicos que se presenten voluntarios para hacer más guardias.

Desplazamientos

Además, el personal de los PAC podrá extender voluntariamente su jornada en el centro en el que tiene plaza, en otro limítrofe o incluso en otros Puntos de Atención Continuada que no sean colindantes. El profesional deberá especificar expresamente si está dispuesto a estos traslados cuando solicite la voluntariedad para hacer guardias.

Además, a partir del 1 de abril del próximo año la asistencia sanitaria en Primaria dejará de prestarse en los centros de salud pues será asumida por los PACs. Y los médicos de estos Puntos de Atención Continuada cobrarán una retribución específica de 32 euros por hora por cubrir los sábados por la mañana.

Sin embargo, si aún a pesar de estos incentivos económicos no se consiguen cubrir todas las horas de guardia necesarias, el Sergas se reserva el derecho a imponer horas extra. «Una vez conocido el procedimiento de voluntariedad, podrán negociarse unos criterios básicos para la asignación de la jornada obligatoria», señalan.

La CIG mostró su rechazo a este plan de voluntariedad porque el Sergas «comienza la casa por el tejado». «Primero se deben identificar las necesidades reales y luego aplicar soluciones urgentes», defiende.