El Noroeste avisa: el rescate de la AP-9 y la AP-66 es «ineludible»

El «frente común» conformado por Galicia, Asturias y Castilla y León en materia de infraestructuras reclamó ayer la supresión de los peajes de la AP-9 y la AP-66 para terminar con los «agravios» entre territorios y advirtió al Ejecutivo central de que el rescate de ambas autopistas es una decisión «compleja, pero ineludible».

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, demandó al Gobierno que dialogue con los representantes autonómicos y que les comunique la respuesta que ha dado a la Comisión Europea tras el dictamen que declaraba ilegales las prórrogas de la concesión a esta dos vías de alta capacidad. Según dijo, la Xunta y los otros dos gobiernos autonómicos consideran que el Ejecutivo aún está a tiempo y que si no acudirán a los tribunales para recabar esa información.

De todos modos, insistió en que este dictamen de las autoridades comunitarias supone en realidad «una oportunidad» para que el Ministerio de Transportes apueste por el rescate de estas dos vías, una operación económica millonaria que sin embargo saldría «a pre», por lo que le instó a «ser valiente».

En esta línea, el consejero de Movilidad de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz, insistió en que «existen precedentes y mecanismos» para el rescate.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, lanzó un mensaje claro: «No estamos de acuerdo con la España de retales», dijo. Así, después de pedir la gratuidad de estas autopistas como «palanca para el crecimiento» y garantía de la igualdad de oportunidades, aseguró que «el Noroeste no se va a quedar callado».

La CEG es la entidad que organizó la reunión de trabajo sobre infraestructuras para el Noroeste bajo el lema ‘Conectando Territorios, Impulsando Futuro’.