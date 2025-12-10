Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso Sexual Diputación de LugoMuere Robe IniestaAlquileres desorbitados VigoHuelga médicaCampeona pesca submarinaSamurái viguésCelta-Bolonia
instagramlinkedin

Tomé se niega a dimitir tras las acusaciones de acoso sexual: «Es un montaje»

«Es evidente que es un montaje y no sé a que obedece», aseguró hoy por la mañana José Tomé Roca

Foto de archivo de José Tomé Roca, presidente de la Diputación de Lugo

Foto de archivo de José Tomé Roca, presidente de la Diputación de Lugo / Iñaki Abella

Irene Bascoy

Irene Bascoy

«Es evidente que es un montaje y no sé a qué obedece», acaba de declarar el presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de Monforte y líder del PSOE en la provincia de Lugo, José Tomé Roca, sobre las denuncias por acoso sexual contra él presentadas en el canal interno de denuncias del PSOE y desveladas ayer por la noche en el programa Código 10, de Cuatro.

Tomé ha mantenido su agenda y en Monforte presentó un servicio de autobuses rurales y desde su localidad declaró a los periodistas que «no tiene noticia de ninguna denuncia» contra él, «ni por vía interna ni judicial». Remarcó además que «lo publicado es falso y mentira», y que lo ha puesto todo en manos de su abogado.

«Son acusaciones sin pruebas y supongo que tendré oportunidad de defenderme», afirmó Tomé. Esta misma mañana, desde el PSdeG mostraban «su repugnancia» ante los supuestos casos de acoso y anunciaban que «hoy» habrá una «reacción contundente» de la dirección gallega.

Noticias relacionadas y más

Preguntado sobre si la dirección del PSdeG o la federal se habían puesto en contacto con él para abordar el escándalo, Tomé se limitó a comentar: «Voy a seguir trabajando por el Concello de Monforte y por la provincia de Lugo, es lo único que voy a decir. Tengo que restituir mi honor».

TEMAS

  1. El presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual
  2. Galicia, entre las comunidades que permiten a más alumnos de ESO graduarse con asignaturas no superadas
  3. Hacienda obliga a 80 ayuntamientos de Galicia a corregir su 'desfase' presupuestario
  4. Advertencia de Rueda a Santiago: «la opción» para Medicina es o «una facultad grande descentralizada potente o tres pequeñas»
  5. Galicia, segunda autonomía en la que más pleitos tributarios gana el contribuyente contra la Administración
  6. Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana
  7. Más de 1.800 médicos colegiados en Galicia no pueden ejercer en la pública por falta de especialidad
  8. El cambio climático amenaza el sector forestal gallego: en juego miles de empleos y 2.400 millones de euros anuales

Suspendidas más de 250 cirugías y 625 pruebas: Sanidade alerta de 13.200 procesos parados por la huelga

Suspendidas más de 250 cirugías y 625 pruebas: Sanidade alerta de 13.200 procesos parados por la huelga

Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»

Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»

Tomé se niega a dimitir tras las acusaciones de acoso sexual: «Es un montaje»

Tomé se niega a dimitir tras las acusaciones de acoso sexual: «Es un montaje»

PERFIL | José Tomé, el último barón provincial del PSdeG

Primera reacción del PSdeG sobre el caso Tomé: «Tristeza y repugnancia»

Primera reacción del PSdeG sobre el caso Tomé: «Tristeza y repugnancia»

El PSOE, al valorar el caso del presidente de Lugo, avanza que apartará «con contundencia» a quienes sean denunciados por acoso sexual

Feijóo carga contra Sánchez por el caso del presidente de Lugo porque prueba que el de Salazar ya «no es un caso aislado»

Feijóo carga contra Sánchez por el caso del presidente de Lugo porque prueba que el de Salazar ya «no es un caso aislado»

Galicia ha visto caducar cerca de 1.300 aprovechamientos de agua pública entre 2020 y 2025

Galicia ha visto caducar cerca de 1.300 aprovechamientos de agua pública entre 2020 y 2025
Tracking Pixel Contents