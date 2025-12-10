Tomé se niega a dimitir tras las acusaciones de acoso sexual: «Es un montaje»
«Es evidente que es un montaje y no sé a que obedece», aseguró hoy por la mañana José Tomé Roca
«Es evidente que es un montaje y no sé a qué obedece», acaba de declarar el presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de Monforte y líder del PSOE en la provincia de Lugo, José Tomé Roca, sobre las denuncias por acoso sexual contra él presentadas en el canal interno de denuncias del PSOE y desveladas ayer por la noche en el programa Código 10, de Cuatro.
Tomé ha mantenido su agenda y en Monforte presentó un servicio de autobuses rurales y desde su localidad declaró a los periodistas que «no tiene noticia de ninguna denuncia» contra él, «ni por vía interna ni judicial». Remarcó además que «lo publicado es falso y mentira», y que lo ha puesto todo en manos de su abogado.
«Son acusaciones sin pruebas y supongo que tendré oportunidad de defenderme», afirmó Tomé. Esta misma mañana, desde el PSdeG mostraban «su repugnancia» ante los supuestos casos de acoso y anunciaban que «hoy» habrá una «reacción contundente» de la dirección gallega.
Preguntado sobre si la dirección del PSdeG o la federal se habían puesto en contacto con él para abordar el escándalo, Tomé se limitó a comentar: «Voy a seguir trabajando por el Concello de Monforte y por la provincia de Lugo, es lo único que voy a decir. Tengo que restituir mi honor».
