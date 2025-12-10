Suspendidas más de 250 cirugías y 625 pruebas: Sanidade alerta de 13.200 procesos parados por la huelga

Casi 13.200 procesos asistenciales quedaron afectados en Galicia a causa de la huelga sanitaria convodada a nivel estatal contra el Estatuto Marco. Así lo asegura el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que urgió hoy al Ministerio de Sanidad a retomar el diálogo sobre la reforma del esta norma y acabar así con las jornadas de paro.

Según los datos trasladados por los gerentes de las siete áreas sanitarias en una reunión telemática celebrada con el conselleiro, el gerente del Sergas, José Ramón Parada, y el director general de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, el paro provocó la suspensión de más de 250 cirugías, 625 pruebas diagnósticas no realizadas, 6.900 consultas hospitalarias canceladas y 5.400 citas de atención primaria anuladas.

Gómez Caamaño advirtió de que estas cifras ofrecen “una imagen clara del impacto” que pueden suponer los cuatro días de huelga convocados esta semana, especialmente en términos de aumento de los tiempos de espera para los pacientes. La incidencia del paro en el turno de mañana del martes se situó en el 18,24 %, porcentaje que ascendió al 21,25 % en la mañana de hoy, lo que hace prever —según señaló— “un impacto todavía mayor”.

Reorganización asistencial para minimizar retrasos

El titular de Sanidade explicó que los servicios centrales del Sergas mantienen un seguimiento continuo con las áreas sanitarias para garantizar la calidad y la seguridad de los pacientes en un momento “especialmente complejo”, marcado tanto por las fechas navideñas como por el ascenso de la gripe. De hecho, en otras zonas de España, la incidencia de la gripe (de tipo A y subtipo K) está provocando ya picos asisntenciales.

La Consellería, añadió, trabaja ya en una reorganización asistencial para reprogramar la actividad suspendida lo antes posible.

Sin embargo, según el sindicato O'Mega en Galicia, más del 80 % de los médicos gallegos han secundado la segunda jornada de huelga. El segundo de los cuatro días de paro convocado a nivel estatal por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), al que se ha sumado el sindicato de facultativos de Galicia independientes O'Mega, volvió a dejar un seguimiento masivo en la sanidad gallega, según esta organización.

"En todos los siete grandes hospitales de la comunidad el apoyo a la huelga superó el 80%, mientras que en atención primaria fue algo menor y se situó entre el 68,1% registrado en Lugo y el 82,9 % de Vigo, indican los datos divulgados por O'Mega.

En Galicia, además de la huelga, O'Mega ha convocando concentraciones diarias en los centros sanitarios y ha llamado a participar mañana, jueves, en una manifestación en Vigo.

El paro interviene pocos días después de que los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) hayan programado otra huelga indefinida en enero pero por el motivo contrario: rechazan una ley propia para los médicos y critican la "deslealtad" del Ministerio por haber tenido negociaciones "paralelas" con CESM y SMA. EFE

Críticas al Ministerio

Por su parte, el conselleiro Gómez Caamaño lamentó que el Ministerio de Sanidad “renuncie a todo esfuerzo negociador” para intentar frenar una huelga convocada en todo el país contra la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Gobierno central.

Recordó que hace días trasladó al departamento que dirige la ministra Mónica García la necesidad de sentarse a dialogar con los representantes de los trabajadores, tal y como —aseguró— ha hecho la Xunta. Sin embargo, afirmó que la ministra “prefiere alentar la conflictividad laboral sin valorar las consecuencias para los pacientes”, quienes —dijo— “son los que finalmente sufren la paralización de tantos procesos médicos”.