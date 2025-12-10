El sector porcino gallego pierde 1,5 millones a la semana por la peste

Las consecuencias económicas que acarrea la peste porcina africana (PPA) empiezan a notarse. El temor a la llegada de la enfermedad al territorio gallego se materializa, a su vez, en las pérdidas millonarias que castigan —y castigarán— al sector porcino y agrario de Galicia. Los productores de carne de cerdo cifran en 1,5 millones de euros semanales el daño colateral que la bajada de precios que provocó el foco de Cataluña está causando al sector en Galicia. «Sabemos que diciembre va a ser horrible y 2026 un año muy malo y complicado», augura el presidente de la Federación Galega de Porcino (Fegapor), Pablo Meijomín.

El representante de la entidad destaca que los precios bajaron 20 céntimos por puerco: 10 en una primera mesa extraordinaria celebrada el lunes en Lleida, y otros 10 el jueves. Esto se traduce en unos «25 o 30 céntimos por cada uno producido» en Galicia.

Teniendo en cuenta que de la comunidad salen semanalmente unos 60.000 gorrinos, el impacto económico alcanza unas cifras millonarias que, según sus cálculos, el sector gallego deja de ingresar. «En las próximas semanas seguirá bajando el precio y, si no se actúa, nos puede llevar a la ruina», declara con preocupación a este medio.

¿Y las exportaciones al extranjero? Por el momento están «paradas». Según el portavoz de Fegapor, el producto que se vendía a Japón, desde Coren y desde unos mataderos portugueses que trataban cerdos gallegos, continúa paralizado por el cierre de fronteras del país nipón.

Mientras, el sector porcino aguarda «expectante» por las negociaciones del Ministerio de Agricultura para que convenza a Japón o México, entre otros, para aplicar el principio de regionalización. De esta forma, no se cancelarían todas las importaciones procedentes de la Península Ibérica, permitiéndose las de aquellos lugares, como Galicia, donde no se registrase ningún caso de peste porcina africana.

En este marco, la única alternativa que se contempla para hacer frente a esta situación es «abrir el mercado a otros países, como China» y confiar en que «aumente el consumo» de carne de cerdo.

Más caza para atajar la PPA

En esta línea, el grupo autonómico para la gestión del jabalí avaló ayer en una reunión entre la Xunta y organizaciones agrarias una serie de acciones conjuntas para gestionar la especie y evitar la llegada del virus. La directora xeral de Patrimonio Natural de la Consellería do Medio Ambiente, Marisol Díaz, presentó sus propuestas para reforzar el control de los jabalíes. Entre ellas, como ya avanzó este diario, destacan la ampliación de nuevas modalidades de caza —al salto, al rececho, en mano, o con arqueros— y el pago de bonificaciones o «exención de tasas» para «incentivar» a los cazadores a capturar por encima del cupo establecido en cada tecor.

Las organizaciones Unións Agrarias (UU AA) y el Sindicato Labrego Galego (SLG) rechazaron esta medida y aseguran que «no sirve» en un contexto de crisis sanitaria. Se muestran reacias a que recaiga en los cazadores «toda la gestión» para la reducción del número de jabalíes. El portavoz de SLG, Brais Álvarez, indicó que los cazadores se mostraron en la reunión desbordados y «al límite». Por ello, cuestionó la efectividad de la reducción de tasas a los tecores. UU AA solicitó a la Xunta el diseño de un plan especial para el control de la población de jabalíes en Galicia. Una necesidad «imperiosa» para la que, señaló el portavoz del sindicato, Félix Porto, «la caza no puede ser la solución porque los cazadores no dan». Insistió, en cambio, en organizar cuadrillas profesionales y otros mecanismos.

10 accidentes de tráfico al día

La sobrepoblación de ‘porcos’ bravos también se evidencia en los siniestros que provocan en las carreteras gallegas, otra cuestión citada por el grupo para la gestión del jabalí y que se pretende atajar con los mismos mecanismos de captura que la peste porcina. Porto mostró su preocupación por la alta siniestralidad en Galicia, donde ya se computan una decena de accidentes por jabalí al día, sin contar noviembre y diciembre, cuando son más, llegando incluso a un «30 o 40%». «Vamos a pasar a 11 y pico», lamentó Porto.