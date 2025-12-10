Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso Sexual Diputación de LugoMuere Robe IniestaAlquileres desorbitados VigoHuelga médicaCampeona pesca submarinaSamurái viguésCelta-Bolonia
instagramlinkedin

El PSOE, al valorar el caso del presidente de Lugo, avanza que apartará «con contundencia» a quienes sean denunciados por acoso sexual

Seis mujeres han denunciado a José Tomé, también alcalde de Monforte, por presunto acoso sexual a través del canal interno del Partido Socialista

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. / XOAN ÁLVAREZ

E. P.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que el partido apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras el nuevo caso del presidente de la Diputación socialista de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé.

Seis mujeres han denunciado a Tomé por presunto acoso sexual a través del canal interno del PSOE. Los testimonios de las mujeres, en los que hablan de tocamientos, llamadas e imágenes por parte del socialista, se han dado a conocer en el programa de televisión Código10, de Cuatro.

En los pasillos de la Cámara Baja, López ha señalado que estos casos que están apareciendo están fuera de lo que son «los principios y los valores» del PSOE y «todos» serán apartados del partido «con contundencia».

Extracto de una de las denuncias reveladas este martes por el programa «Código 10» emitido por la cadena Cuatro.

Extracto de una de las denuncias reveladas este martes por el programa «Código 10» emitido por la cadena Cuatro. / FdV

Preguntado por el hecho de que socios parlamentarios como ERC estén tachando a los socialistas de «inútiles» en este asunto, López ha defendido que su partido lleva propuestas semana tras semana al Congreso, muchas de las cuales «significan un avance para la ciudadanía española, que significan nuevos derechos, nuevas ayudas y un nuevo progreso colectivo».

Noticias relacionadas y más

Y, respecto a la protección de las mujeres, ha añadido, «hay todo un despliegue de lo que es el Pacto de Estado en este sentido». «Lamentablemente tenemos que lamentar demasiadas víctimas de esa lacra que es el terrorismo machista, pero yo creo que tenemos que sumar todos recursos, fuerzas y voluntades para intentar acabar con ello», ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia, entre las comunidades que permiten a más alumnos de ESO graduarse con asignaturas no superadas
  2. El presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual
  3. Hacienda obliga a 80 ayuntamientos de Galicia a corregir su 'desfase' presupuestario
  4. Advertencia de Rueda a Santiago: «la opción» para Medicina es o «una facultad grande descentralizada potente o tres pequeñas»
  5. Galicia, segunda autonomía en la que más pleitos tributarios gana el contribuyente contra la Administración
  6. Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana
  7. Más de 1.800 médicos colegiados en Galicia no pueden ejercer en la pública por falta de especialidad
  8. El cambio climático amenaza el sector forestal gallego: en juego miles de empleos y 2.400 millones de euros anuales

Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»

Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»

El PSOE, al valorar el caso del presidente de Lugo, avanza que apartará «con contundencia» a quienes sean denunciados por acoso sexual

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Galicia ha visto caducar cerca de 1.300 aprovechamientos de agua pública entre 2020 y 2025

Galicia ha visto caducar cerca de 1.300 aprovechamientos de agua pública entre 2020 y 2025

La IA, el arma de la Xunta para «una administración más humana»

La IA, el arma de la Xunta para «una administración más humana»

El sector porcino gallego pierde 1,5 millones a la semana por la peste

El Congreso tramita una ley para blindar las lenguas cooficiales en el Estado

Galicia dispone de «controles» para evitar casos como el del hospital de Torrejón

Tracking Pixel Contents