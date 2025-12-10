Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acoso sexual

El PSOE suspende de militancia al expresidente de la Diputación de Lugo y le reclama que deje la Alcaldía de Monforte

Además de la suspensión de militancia, el PSOE solicitará el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la provincia de Lugo, tras las acusaciones de acoso sexual contra José Tomé

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. / Carlos Luján - Europa Press

I. B | E. M. | A. C.

La Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal ha iniciado el procedimiento para suspender cautelarmente su militancia de José Tomé tras ser acusado de acoso sexual por hasta seis mujeres de su partido

Además, el PSOE le exige que entregue sus actas tanto como diputado por Lugo, como por alcalde de Monforte de Lemos.

José Tomé dimitía esta tarde, pero no de todos sus cargos: se aparta de la presidencia de la Diputación de Lugo y de la secretaría provincial del PSOE, pero mantiene la alcaldía de Monforte de Lemos. «¿Acosar? Jamás», se defendió el el político en una rueda de prensa ofrecida esta tarde. El socialista habría ofrecido puestos de trabajo «a cambio de favores sexuales» y habría enviado mensajes obscenos y subidos de tono, además de realizar «tocamientos no autorizados», según un grupo de seis mujeres denunciantes.

Sin embargo, desde el Partido Socialista le exisgen que entregue sus actas tanto como diputado de Lugo como por alcalde de Monforte de Lemos.

Además, la Secretaría de Organización del PSOE ha avanzado que admitirá la petición del PSdeG de nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la provincia de Lugo.

Asimismo, inciden en que no tienen conocimiento de ninguna denuncia en el canal contra el acoso porque «no podemos tenerlo, al garantizar el anonimato el protocolo que activa el partido». Por ello, «en este momento y con la información de la que disponemos, pedimos respeto para la víctima y confiamos en la investigación del Órgano contra el Acoso».

Añaden que «la dirección del Partido Socialista en Galicia ante cualquier conducta machista y en cualquier contexto siempre ha tenido y tendrá la misma respuesta: apoyar a las víctimas y animarlas a denunciar»

TEMAS

