Primera reacción del PSdeG sobre el caso Tomé: «Tristeza y repugnancia»

Primera reacción oficial del PSdeG a las denuncias por acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de Monforte y líder provincial del PSdeG en Lugo, José Tomé Roca. Lara Méndez, vicesecretaria general del PSdeG desde 2021 y exalcaldesa de Lugo, acaba de declarar: «Ante las informaciones sobre presunto acoso sexual, decir que produce tristeza y repugnancia y hoy habrá un pronunciamiento contundente del PSOE de Galicia».

Nada más, Lara Méndez se limitó a hacer esta declaración en el Parlamento de Galicia, tras una reunión de la Junta de Portavoces. La dirigente socialista no quiso abundar en las denuncias de al menos seis mujeres contra Tomé destapadas ayer por la noche por el programa Código 10, en Cuatro. Las denuncias se habrían presentado en el canal de denuncias interno del PSOE y en ellas se relata que supuestamente Tomé ofrecía trabajo a cambio de sexo, realizaba tocamientos no autorizados y enviaba mensajes obscenos. Tomé ayer de madrugada negaba las acusaciones.

Lara Méndez también está en el punto de mira, igual que Xosé Ramón Gómez Besteiro y Pilar García, número dos del PSOE de Lugo, porque según al menos tres denunciantes ellos fueron informados del supuesto acoso y no hicieron nada. Méndez hoy no abordó esta cuestión.

Acabada la junta de portavoces, Lara Méndez no ha querido entrar en más detalles sobre la situación en la que se encuentra el partido en Galicia, a causa de las denuncias contra José Tome. Ante cualquier pregunta, la secretaria de organización se remitía al pronunciamiento contundente que el partido hará durante el día de hoy.

No quiso responder a si sabía de las denuncias, si las denunciantes habían acudido a ella o si ella misma se había dirigido a José Tome en algún momento para que moderara su comportamiento. Sí quiso dejar claro que cuando el partido se refiere a que muestra su tristeza y repugnancia es ante cualquier acto de acoso sexual , porque el partido siempre muestra su respeto por las víctimas.