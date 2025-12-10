Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual

Seis mujeres han denunciado en el canal interno del PSOE a José Tomé y algunas sostiene que Besteiro lo sabía y no hacía nada

José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de Monforte, secretario provincial del PSOE en Lugo y desde 2021 miembro del Comité Federal del PSOE, ha sido acusado de acoso sexual por compañeras de su propio partido en el canal de denuncias del PSOE. Habría seis presuntas víctimas, algunas ya se han ido del partido. Así lo desvela el programa Código 10 emitido por Cuatro, que también cuenta que el secretario xeral del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, lo sabía y no hizo nada.

En declaraciones al programa, el propio Besteiro aseguró: “ No me consta ninguna denuncia. Yo no recibí ningún tipo de denuncia”. Las denunciantes en cambio sostienen que Besteiro, pero también la exalcaldesa de Lugo Lara Méndez y Pilar García, secretaria de organización del PSOE de Lugo, fueron informadas de la situación de acoso sexual. Así figura en las denuncias formalizadas en el canal interno del PSOE, a las que ha tenido acceso el programa Código 10, emitido en la noche del martes en Cuatro.

Tomé habría ofrecido puestos de trabajo “a cambio de favores sexuales”, habría enviado mensajes obscenos y subidos de tono. También habría realizado “tocamientos no autorizados”, según las seis denunciantes.

Este nuevo escandalo de acoso sexual se produce en plena polémica por Francisco Salazar, asesor de La Moncloa y persona de confianza de Pedro Sánchez, acusado de acoso sexual y conductas inapropiadas. Mujeres socialistas denunciaron el acoso pero durante más de cuatro meses no pasó nada. El propio Pedro Sánchez asumió “el error no premeditado” por la lentitud en abordar el caso.

