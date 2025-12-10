Los médicos ven masivo el seguimiento de la huelga y el Sergas lo rebaja a menos del 18%

La primera jornada de huelga convocada en Galicia por el sindicato O’Mega y apoyada por otras centrales sindicales se saldó ayer con un seguimiento «masivo» según la organización convocante, mientras que la Xunta rebajó su incidencia a un 18 por ciento por la mañana y a menos del 5 por ciento por la tarde.

El paro, que continuará hasta el viernes 12, fue convocado a nivel estatal por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para mostrar su rechazo al Estatuto Marco que regula la profesión propuesto por el Ministerio de Sanidad. En Galicia se sumó a la convocatoria a nivel estatal O’Mega, que es el sindicato médico mayoritario en la comunidad autónoma.

Esta central acusa al Ministerio de Sanidad de «imponer» el Estatuto Marco y, también, reclama a la Xunta una negociación que permita «dignificar las condiciones laborales de los facultativos del Sergas».

El paro afecta tanto a los servicios hospitalarios como a Primaria. Según la información del Sergas, por la mañana el mayor impacto fue en los hospitales, con una participación del 23 por ciento, mientras que en los centros de salud se redujo al 6,3 por ciento.

Sin embargo, por la tarde el paro tuvo mayor incidencia en Primaria (5,8 por ciento) frente a los hospitales (3,6 por ciento).

La Xunta había calculado que se podrían suspender 1.344 cirugías, más de 40.000 consultas y cerca de 2.400 pruebas diagnósticas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó ayer la «soberbia» del Ministeiro de Sanidad por no negociar con los sindicatos. «Y ahora que apechuguen las comunidades», denunció el jefe del Ejecutivo gallego.