La IA, el arma de la Xunta para «una administración más humana»

Recibir un mensaje del Sergas para vacunarse o una notificación de la Xunta de Galicia para pedir una ayuda. Estos son dos ejemplos de cómo las instituciones públicas acuden de motu proprio a la ciudadanía. Sobre esta proactividad en el presente y sus desafíos futuros, FARO organizó un diálogo en su redacción. La comunidad gallega es puntera en este ámbito, donde, en 2024, 22 millones de documentos aproximadamente se presentaron a través de internet. Con todo, los gestores administrativos alertan de que el «éxito de la digitalización no será total sin una simplificación real de la propia administración».

El encuentro, presentado por la subdirectora del decano Irene Bascoy, contó con la presencia del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos; el director de la Asociación para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Julián Cerviño; el director xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio de la Xunta, José María Barreiro; el subdirector xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) del Sergas, Benigno Rosón; y la presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, Pilar Otero.

Un momento del diálogo en la redacción de FARO. / Alba Villar

Corgos, en una cita enmarcada bajo el título Servicios públicos proactivos, la llave para una administración más humana, presentó la aplicación móvil XuntaEU como punto de partida para la evolución de la susodicha proactividad. Esta app supone una especie de cartera digital que reúne para el ciudadano trámites administrativos de carácter regional –pago de tasas, citaciones, etc.–, así como tarjetas y certificados. «Cada vez se irán integrando más servicios y seremos capaces de hacerlo todo a través del móvil», vaticinó.

Para lograr cada reto, el conselleiro destacó un montante de «más de 40 millones» invertidos por una Xunta que ya trabaja en «la nueva ley de IT –tecnología de la información–», que colocará asimismo su foco en «la inteligencia artificial (IA)», la cual «revolucionará todo». Cerviño coincidió con el conselleiro y añadió que «la IA permitirá tener una administración más humana».

Como conclusión, Corgos lanzó un mensaje de tranquilidad a la población sobre posibles ciberdelitos en una realidad cada vez más digitalizada. «Nuestros datos están seguros; en el año 2024, hemos contado más de 324 millones de sucesos de ciberseguridad en la comunidad autónoma, pero disponemos de una red y un sistema que nos aportan la confiabilidad de que los servicios siguen funcionando».

«Nuestros datos están seguros; en el año 2024, hemos contado más de 324 millones de sucesos de ciberseguridad en la comunidad autónoma» Miguel Corgos — Conselleiro de Facenda e Administración Pública

José María Barreiro, en la misma línea, sacó músculo sobre el nivel de proactividad regional: la Xunta de Galicia expondrá en la Unión Europea «el ejemplo gallego», afirmó. Igualmente, aludió al ahorro de papel y de desplazamientos que genera la digitalización. «Hemos pasado de 6 millones de documentos presentados digitalmente en 2016 a casi 22 millones en 2024; 90.000 personas presentaban electrónicamente hace nueve años y el pasado año, casi un millón y medio», sentenció.

Los datos también ilustraron el discurso de Benigno Rosón, quien recalcó que alrededor de 2,7 millones de ciudadanos mantienen en su teléfono la aplicación Sergas Móbil y más de medio millón, la tarjeta sanitaria virtual. A estas cifras, se le suman las 270.000 imágenes médicas descargadas. «Es una cobertura prácticamente universal», indicó tras exponer que la pandemia aceleró la conversión hacia lo digital.

«El éxito de la digitalización no será total sin una simplificación real de la administración» Pilar Otero — Presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia

Finalmente, Pilar Otero, en representación de los gestores administrativos de Galicia, sostuvo que todavía «queda mucho por hacer», pues «no basta con sustituir el papel por una pantalla».

«Somos conscientes de que el proyecto de modernización gallego es uno de los más ambiciosos, pero el éxito de la digitalización no será total sin una simplificación real de la administración», apuntó. En este sentido, subrayó que «falta una mayor coordinación entre departamentos y más facilidades en el trámite de la representación».

Para zanjar, Otero reseñó la relevancia de su profesión, ya que, «en pequeñas poblaciones, en las que últimamente ya no tienen oficina bancaria ni nada de nada, suelen disponer de un gestor administrativo».

Miguel Corgos. / Alba Villar

«Un funcionario podrá realizar gestiones telemáticas de un ciudadano»

El conselleiro Miguel Corgos adelanta además que la Xunta idea un sistema de almacenaje de datos de los vecinos

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, destacó en su intervención en la redacción de FARO los esfuerzos de la Xunta para «humanizar más la gestión administrativa mediante la digitalización». Mencionó la importancia de esto concretamente en una comunidad con un «asentamiento muy disperso en el territorio»: «Desplazarse a las unidades administrativas genera un coste tanto de tiempo como económico a los ciudadanos que se puede superar a veces electrónicamente». Otro de los factores a tener en cuenta en Galicia, según Corgos, radica en que atesora «más vecinos de avanzada edad en proporción a la población general –un 26,2 % tiene más de 65 años–». Para el conselleiro, esto es un desafío, pues exige a la administración ofrecer «un entorno digital accesible también pensando en ellos».

Sobre este extremo, citó el ejemplo de la nueva página web de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga): «Estaba lista para darle al botón, con un diseño muy atractivo, pero la leímos y percibimos que el lenguaje era puramente administrativo». En ese momento, se decidió retrasar su lanzamiento para adecuarla a un estilo comunicativo más inteligible.

«La nueva página web de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) estaba lista para darle al botón, con un diseño muy atractivo, pero la leímos y percibimos que el lenguaje era puramente administrativo» Miguel Corgos — Conselleiro de Facenda e Administración Pública

A renglón seguido, el titular de Administración Pública recordó que, con todo, la Xunta «se adapta en el trato», pues también existen alternativas para aquellos que «prefieren acudir a un mostrador o ser atendidos por teléfono». «Los mayores de 65 tienen preferencia en los servicios públicos autonómicos», subrayó.

Entre las novedades en el ámbito tecnológico, señaló como reto «que al ciudadano le pueda representar un funcionario», es decir, habilitar a personal público para realizar gestiones telemáticas en nombre de particulares.

Corgos adelantó igualmente que se está trabajando en una «carpeta ciudadana» que «permita que los datos de una persona puedan ser utilizados por diferentes departamentos», de forma que «no se le tenga que pedir dos veces» a un vecino «información que ya está en manos de una administración».

De manera práctica, indicó que en el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) ya se están empleando robots con inteligencia artificial (IA) para trasladar digitalmente «las más de 4.000 autopsias que practican al año los profesionales en Galicia». «Esto también va a ocurrir en el ámbito sanitario, les vamos a retirar burocracia a los facultativos y van a disponer de más tiempo para atender a la gente», amplió.

José María Barreiro. / Alba Villar

José María Barreiro, director xeral de Simplificación Administrativa: «Seguiremos implantando nuevos procedimientos año a año»

El director xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio de la Xunta de Galicia, José María Barreiro, referenció la «guía de lenguaje claro y sencillo» elaborada en el seno autonómico. «Estamos trabajando para adaptar todos los procedimientos en colaboración con la Amtega», explicó.

Asimismo, aportó varios ejemplos en los que la administración gallega actúa de forma proactiva hacia la ciudadanía. El primero de ellos, el SMS que se les envía a las mujeres embarazadas para que conozcan la existencia de una ayuda económica de carácter regional, la conocida como Tarxeta Benvida: «Se les da acceso a la web de tal manera que puedan cubrir todo lo necesario en aproximadamente 5 minutos». Barreiro citó, además, el mismo sistema de notificación para los casos de las licencias de caza y para la declaración de los empresarios ganaderos sobre sus explotaciones.

«La cuestión es seguir implantando todos aquellos procedimientos que el ciudadano tiene que hacer año a año», zanjó.

Julián Cerviño. / Alba Villar

Julián Cerviño, director de la Amtega: «El ciudadano no necesitará saber a qué departamento concreto acudir»

«Tenemos que ofrecer una visión única de la administración hacia los ciudadanos, de forma que cada persona no tenga que saber a qué departamento de la Xunta de Galicia dirigirse, sino acudir a la administración directamente para que le ayude».

Así de rotundo se mostró el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Julián Cerviño, quien recogió el guante del conselleiro Miguel Corgos y señaló la carpeta ciudadana o «nodo de información» como herramienta clave para conseguir el mencionado fin.

Sobre la inteligencia artificial (IA), refirió que «va a ser un asistente al empleado público», pues «permitirá automatizar determinadas tareas con escaso o ningún valor añadido».

De esta forma, «la IA hará que sea posible tener una administración más humana, que los trabajadores puedan dedicar más tiempo» a las personas, finalizó el responsable de la Amtega.

Benigno Rosón. / Alba Villar

Benigno Rosón, subdirector xeral de Sistemas e TIC del Sergas: «Se conocerá mediante la app cómo se está atendiendo a un familiar»

Una de las administraciones con mayor protagonismo en relación al envío de notificaciones a los gallegos es el Sergas. «Hemos sido siempre proactivos porque el ciudadano nos ha empujado», afirmó el subdirector xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) del propio Servizo Galego de Saúde, Benigno Rosón. «En Galicia veo en pocos años un uso natural de la tecnología», añadió. En el 2024, el Sergas lanzó 7 millones de SMS, una dinámica que irá migrando hacia las alertas en la app Sergas Móbil: «Cada vez lo queremos concentrar más en la aplicación, porque ahora ya las utiliza todo el mundo».

Paralelamente, Rosón adelantó que su departamento trabaja ya en un método que permita que cuando un ciudadano acuda a urgencias o se encuentre en una intervención quirúrgica, se tenga «información sobre cómo se le está atendiendo» vía app para la tranquilidad, por ejemplo, de sus familiares: «Que sepan si está en sala de espera, si está haciéndose una prueba, etc.». «Otra de las mejoras que deseamos implementar es un asistente virtual que ayude a manejar los sistemas», abundó.

Pilar Otero. / Alba Villar

Pilar Otero, presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia: «Los gestores somos la cara visible de una administración más invisible»

«No disminuye el número de casos en los que el ciudadano tiene que acudir a un gestor administrativo», expuso la presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, Pilar Otero. Concretamente, señaló el ámbito fiscal como «uno de los más inaccesibles e incomprensibles». «Somos la cara visible de una administración que, por la digitalización, es muchas veces más invisible, y hay muchas personas que todavía necesitan tener una cara visible», subrayó. Paralelamente, Otero admitió que en Galicia «se ha avanzado mucho», pero que también «se ha tardado».

«A nivel estatal, tenemos en marcha un proyecto para establecer una ley de colaboración social, que ya se lo hemos presentado a la Xunta de Galicia y que se está firmando en algunas autonomías, con el objetivo de que quede ya referenciado ese vínculo» entre gestores y ciudadanos, agregó.

Para concluir, la presidenta instó a la administración a que cumpla con lo que a su colectivo le «obliga la Ley de Procedimiento Administrativo», a «comunicarse» precisamente «con la administración solo de forma electrónica».