Galicia dispone de «controles» para evitar casos como el del hospital de Torrejón

El Consello Galego de Colexios Médicos pidió ayer garantías al Sergas para que no se pueda dar en Galicia un caso similar al ocurrido en el Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, tras trascender los audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, sobre posibles instrucciones para priorizar pacientes y pruebas económicamente rentables.

Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que en Galicia «no hay nada de que preocuparse». Así, explica que el sistema de financiación de los centros hospitalarios es distinto en Galicia respecto a Madrid. «Aquí no pagamos por paciente sino por tratamiento», aclaró. Y además aseguró que «hay sistemas de control». «Si hubiese algún tipo de anomalía lo haríamos público», defendió.

En cuanto a Altri, Alfonso Rueda fue cuestionado tras el Consello de la Xunta por la demora en la aprobación de la autorización ambiental a la fábrica de fibras textiles en Palas de Rei. El jefe del Ejecutivo gallego asegura que este trámite es «secundario» tras el rechazo del Gobierno a otorgar fondos europeos al proyecto y quedarse además fuera de la planificacion eléctrica.

En todo caso,destacó que el Gobierno gallego seguirá «cumpliendo cuando proceda» con toda la tramitación ambiental del proyecto que sea «necesaria» siempre y cuando, apuntó, «la empresa siga teniendo interés en que el proyecto vaya adelante».

«Es una decisión empresarial que frente a todas estas dificultades tendrá que decidir lo que toque en consecuencia y después, si procede, serán los siguientes trámites administrativos», aseveró.

En cuanto a la advertencia de que si no se aumentan los efectivos de la Policía autonómica dejáran de realizar labores de protección a víctimas de violencia de género, Rueda lo ve «lógico» y explicó que ya se lo había comunicado al ministro de Interior a principios de año.