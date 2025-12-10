El Congreso tramita una ley para blindar las lenguas cooficiales en el Estado
REDACCIÓN
El Congreso aprobó ayer iniciar la tramitación de una proposición de ley para que los ciudadanos puedan relacionarse con los órganos judiciales, instituciones y administración del Estado en cualquier lengua cooficial del territorio con total validez jurídica.
Fue una iniciativa impulsada conjuntamente por el BNG, ERC, EH Bildu, PNV, Comuns y Compromís, que recibió el respaldo del PSOE en el Congreso.
De esta manera, todos los órganos dependientes del Estado tendrán que garantizar el derecho de los ciudadanos a comunicarse con ellos en gallego, catalán o euskera.
«Es un paso más en el reconocimiento del plurilingüismo del Estado español y avanzar en la normalización de nuestras lenguas a través de la conquista de derechos para los hablantes del gallego», destacó el diputado del BNG, Néstor Rego.
Los autores de la iniciativa introducen obligaciones claras de capacitación lingüística en justicia, función pública y contratación, y dota de herramientas para asegurar el respeto al derecho de opción lingüística.
Tanto el PP como Vox coincidieron en que la Carta Magna reconoce que el castellano es la lengua oficial en todo el país y que el euskera, el catalán o el gallego lo son también pero, eso sí, solo en sus respectivas comunidades y que, por tanto, trasladar esa cooficialidad a toda España supone «desbordar el marco constitucional».
