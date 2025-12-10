El BNG anuncia que abandonará el Gobierno de la Diputación de Lugo si Tomé no dimite
EFE
El BNG ha anunciado que abandonará el Gobierno de la Diputación de Lugo si el presidente de la institución provincial, José Tomé (PSOE), no dimite tras las denuncias por acoso sexual de varias mujeres presentadas contra él a través de los canales internos de su partido.
Ante las graves acusaciones que se han conocido en las últimas horas contra José Tomé, el grupo provincial del BNG en la Diputación de Lugo ha emitido un comunicado en el que expresa su compromiso absoluto contra la violencia machista y su solidaridad con las víctimas que lo denuncian, sea quien sea el acusado.
Añade que el Partido Socialista tiene que actuar de inmediato, apartar a José Tomé de todas sus funciones políticas e investigar las denuncias hasta el último extremo.
Afirma que el BNG es claro en la tolerancia cero con la violencia machista en todos los espacios y sean cuales sean las consecuencias.
Por ello avisa de que, de no producirse la dimisión de José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo, el partido nacionalista abandonará el Gobierno bipartito de esta institución.
«Queremos expresar además nuestro apoyo a las mujeres que dieron el paso de denunciar. Sabemos que no es fácil enfrentarse a estructuras de poder que muchas veces actúan como barreras silenciosas. Pedimos máximo respeto y confidencialidad para ellas, que no se vuelvan a repetir filtraciones de identidad y cuestionamientos como los que hemos visto recientemente», concluye.
