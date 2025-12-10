El 52% de los niños de hasta 11 años se vacunaron de la gripe
Más de 2.100 chavales se inmunizaron en la campaña especial del pasado fin de semana
REDACCIÓN
Galicia alcanza ya el 52% de la cobertura de vacunación frente a la gripe en la población infantil. Un total de 2.104 niños de entre 6 meses y 11 años se han inmunizado en las jornadas extraordinarias de vacunación organizadas los pasados días 5 y 6 de diciembre en los hospitales del Sergas.
En esta convocatoria extraordinaria, en los hospitales comarcales se vacunaron a los niños el viernes por la tarde de 16 a 20 horas. El resto de hospitales públicos pusieron la dosis el viernes en ese horario y, a mayores, en la jornada del sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
Así, en el de A Coruña se vacunaron 137 chicos; en el de Ferrol, 91; en el de Lugo, 213; en el de Ourense, 148; en el de Santiago, 648; en el de Pontevedra, 218, y en el de Vigo, 325. Por lo que respecta a los hospitales comarcales, en el de Barbanza, se inmunizó a 79 chicos; en el de A Mariña, 60; en el de Monforte de Lemos, 55; en el del Barco de Valdeorras, 14; en el de Verín, 22; en el del Salnés, 73; y en el hospital Virgen de la Xunqueira de Cee, 21.
- Galicia, entre las comunidades que permiten a más alumnos de ESO graduarse con asignaturas no superadas
- Advertencia de Rueda a Santiago: «la opción» para Medicina es o «una facultad grande descentralizada potente o tres pequeñas»
- Hacienda obliga a 80 ayuntamientos de Galicia a corregir su 'desfase' presupuestario
- Galicia, segunda autonomía en la que más pleitos tributarios gana el contribuyente contra la Administración
- Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana
- El cambio climático amenaza el sector forestal gallego: en juego miles de empleos y 2.400 millones de euros anuales
- Galicia cita para vacunarse de la gripe a más de 33.000 niños entre 6 meses y 11 años: «Es la mejor protección»
- Más de 1.800 médicos colegiados en Galicia no pueden ejercer en la pública por falta de especialidad