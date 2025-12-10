El 52% de los niños de hasta 11 años se vacunaron de la gripe

Galicia alcanza ya el 52% de la cobertura de vacunación frente a la gripe en la población infantil. Un total de 2.104 niños de entre 6 meses y 11 años se han inmunizado en las jornadas extraordinarias de vacunación organizadas los pasados días 5 y 6 de diciembre en los hospitales del Sergas.

En esta convocatoria extraordinaria, en los hospitales comarcales se vacunaron a los niños el viernes por la tarde de 16 a 20 horas. El resto de hospitales públicos pusieron la dosis el viernes en ese horario y, a mayores, en la jornada del sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Así, en el de A Coruña se vacunaron 137 chicos; en el de Ferrol, 91; en el de Lugo, 213; en el de Ourense, 148; en el de Santiago, 648; en el de Pontevedra, 218, y en el de Vigo, 325. Por lo que respecta a los hospitales comarcales, en el de Barbanza, se inmunizó a 79 chicos; en el de A Mariña, 60; en el de Monforte de Lemos, 55; en el del Barco de Valdeorras, 14; en el de Verín, 22; en el del Salnés, 73; y en el hospital Virgen de la Xunqueira de Cee, 21.