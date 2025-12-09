La Xunta aprueba un nuevo convenio para la limpieza de biomasa sin acuerdo con la Fegamp

La Xunta aprobó esta mañana el nuevo convenio para limpiar de biomasa las franjas de seguridad que rodean los núcleos de población para prevenir los incendios. Y lo hace, por primera vez, sin el acuerdo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) cuya ejecutiva votó en contra del plan, que duplica la inversión anual para los desbroces hasta los 25 millones de euros (se destinarán 100 millones en cuatro años). La intención de la Consellería de Medio Rural es firmar el acuerdo a nivel individual con cada concello.

El nuevo convenio, aprobado en el Consello de la Xunta, incorpora novedades. Así se amplían las parroquias priorizadas de las 157 actuales a 276. Los propietarios incluidos en estas zonas podrán contratar con Seaga la limpieza de las fincas que rodean las casas por 420 euros por hectárea.

Además la Xunta asumirá la ejecución subsidiaria de franjas en los concellos de menos de 10.000 habitantes. La Fegamp pedía incrementar esta ayuda a todos los municipios de menos de 15.000 habitantes.

Tras la ola de incendios de este verano también se incrementarán los medios de extinción. La Xunta mejorará varias bases aéreas y contratará dos nuevos aviones de carga en tierra por tres años con un coste de 4 millones de euros.

El Consello de la Xunta aprobó también dos iniciativas novedosas en materia de vivienda. El Gobierno gallego destinará 5 millones de euros a financiar rehabilitaciónes y la conversión de bajos en viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes. Se darán ayudas de hasta 30.000 euros a condición de que la vivienda reformada se destine a hogar principal o se alquile a precio tasado durante al menos cinco años.

Además se amplía el presupuesto del Bono Alugueiro Mocidade, que pasará de 13 millones a 14 millones, ante el elevado númro de solicitudes recibidas. Esto permitirá beneficiar a 2.000 jóvenes más.