Cuentas propone eximir de la homologación de títulos a los extracomunitarios que tengan experiencia laboral
El Gobierno tiene pendientes de validar los títulos de 80.000 profesionales, la mitad de ellos son médicos
Los médicos no son los únicos trabajadores que escasean en España. Las vacantes en las empresas crecen por falta de personal cualificado. De ahí que el Tribunal de Cuentas haya recomendado al Gobierno que extienda el régimen normativo aplicable a los nacionales de la Unión Europea a los solicitantes extracomunitarios, de manera que no se les exija el requisito de la previa homologación de títulos universitarios, siempre que exista una experiencia profesional formalmente reconocida de entre cinco y quince años en su país de origen.
El Tribunal de Cuentas examinó la homologación de títulos universitarios extranjeros e instó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a realizar un esfuerzo «muy decidido» para poder eliminar en un plazo razonable «el gran número de expedientes acumulados».
En todo caso, Cuentas aprecia un cambio positivo en el número de resoluciones en el primer semestre de 2025, al superar por primera vez al de solicitudes registradas. Aun así, a 30 de junio de 2025 existían 80.648 solicitudes pendientes de resolución. Y alrededor de la mitad se corresponden con médicos.
