Rachas de vientos de 150 km/h y alerta en el mar: los efectos del nuevo frente cruza Galicia

El frente que afecta este martes a Galicia, y que mantiene buena parte del litoral atlántico en alerta naranja por oleaje, ha dejado en las últimas horas rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora en la Costa da Morte y en A Mariña lucense.

En concreto, en la jornada de este martes, las estaciones de Vimianzo y Viveiro dataron rachas máximas de 150,6 kilómetros por hora. Los siguientes valores más elevados se registraron en Burela, 139.8 km/h; Lira, 118.7 km/h ; y Cuntis, 116.5 km/h.

Aunque lo más destacado de las últimas horas ha sido el vendaval, también se han captado importantes acumulaciones de lluvia: 79 l/m2 en Cee-Brens; 71.2 l/m2 en Santa Comba; y 56.8 l/m2 litros en Rois.

Lo peor, en el mar

La alerta naranja en las Rías Baixas y A Costa da Morte por oleaje se prolonga hasta esta noche. El resto de avisos por fuertes lluvias y vientos ya decayeron a lo largo de la mañana.

La situación amarilla continuará durante la madrugada en las Rías Baixas y la costa coruñesa, por olas de hasta 5 metros.

Los concellos suspenden actividades

La situación meteorológica ha llevado a los ayuntamientos afectados a adoptar medidas preventivas. En Vigo se han cancelado las actividades municipales al aire libre y ha avisado de que, si la situación se mantiene a las 17.00 horas, no se pondrá en marcha la noria de la Navidad.

Cambio hacia el finde

Tras un inicio de diciembre marcado por las precipitaciones, la tendencia podría cambiar este fin de semana con la posible entrada de un anticiclón.