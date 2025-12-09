Reclamaciones en selectividad: en 844 exámenes baja la nota

Pese a que en algunas facultades quedaron un puñado de vacantes, las aulas de otras están hasta las topes. Los campus gallegos encaran el actual curso universitario con un 101,5% de ocupación y ese fenómeno se produce porque hay candidatos que coinciden en la nota de corte, pese a que se delimita a la milésima, y se les admite a todos. Como en general las calificaciones han ido al alza y dificultan acceder a ciertas titulaciones, hay quienes pelean hasta el último decimal en la selectividad. En la convocatoria de junio se hicieron en Galicia un total de 77.107 exámenes y uno de cada diez fueron objeto de reclamación. Según datos de la CiUG, la entidad encargada de gestionar el acceso a las facultades y del proceso de matriculación, de los 77.107 exámenes realizados en la cita ordinaria de la PAU, 7.729 fueron reclamados, un 10,42%.

Lo más habitual es que el proceso de revisión concluya sin alterar la calificación del primer corrector. No obstante, de esos 7.729 test de alumnado insatisfecho con la valoración recibida, en un 42% —3.280— el procedimiento de revisión acabó con una modificación de la puntuación y la mayor parte de los interesados consiguió arañar una subida.

La CiUG informa de modificaciones de la nota al alza en 2.436 exámenes, casi un tercio de los reclamados. Con todo, constan 844 casos, es decir, casi once de cada cien reclamaciones, en los que el procedimiento se cierra con una modificación de nota a la baja.

Los test más cuestionados

La materia más objetada, teniendo en cuenta el número absoluto de test puestos en cuestión, es Lingua Galega e Literatura, con 1.049 exámenes reclamados —de los que 221 concluyeron con más nota—, seguidos de 966 en Lengua Castellana y Literatura —517 lograron mejorar la puntuación— y 930 en Historia de España —con 340 correcciones al alza—. Las dos primeras materias constituyen las asignaturas más masivas —más de 11.000 alumnos— y de Historia de España, favorita frente a la opción alternativa, Historia de la Filosofía, se examinan 7.245 estudiantes. En todo caso, el pasado mes de junio se registró cierta polémica en torno a esta materia: hubo docentes que se quejaron de una pregunta que consistía en localizar errores en un texto elaborado por ChatGPT. En Inglés, que roza las 11.000 pruebas, los ejercicios objeto de debate fueron 627, con mejoras en la nota de 215.

Con todo, en porcentaje hay asignaturas más discutidas. Entre las que convocaron a la prueba a más de mil alumnos, destacan Física (19,6%) o Historia del Arte (16,6%). Si no se tiene en cuenta el número de aspirantes de la prueba, lo más reclamado es Inglés como Segunda lengua extranjera, con un 38,3% de test cuestionados. En Biología, otra materia cuya dificultad provocó quejas en junio, se contabilizaron 312 pruebas reclamadas, 156 con subida de nota, de los 3.100 ejercicios realizados en total.