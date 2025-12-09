La Oratoria resiste el pulso de las asignaturas optativas TIC en el instituto

El reciente macroestudio entre cien mil estudiantes españoles impulsado por Unicef y dirigido desde Galicia reveló que no solo progenitores y autoridades están preocupados por el excesivo uso del móvil y de otros dispositivos tecnológicos en la adolescencia. La concienciación, a fuerza de insistir con charlas o desde las familias, ha provocado un ligero retroceso de las conductas de riesgo a través de las tecnologías y más de la mitad de los propios adolescentes manifiestan, según el informe, «cierta necesidad de desconexión digital».

En los institutos, diversas materias pretenden contribuir a afianzar ese uso seguro y responsable de las redes que las autoridades quieren fomentar y su éxito de matrícula sugiere que el alumnado está por la labor. No obstante, prueba de que esa juventud es más poliédrica de lo que las generalizaciones permiten atisbar, materias como Oratoria siguen resistiendo en la educación gallega. Y eso pese a que las estadísticas reflejen que a los chavales les interesa ahora algo más entender una nómina que leer sobre la Odisea, a tenor de la evolución de materias como Cultura clásica y Cultura financiera, ambas ofertadas en 3º de la ESO.

Una materia de alfabetización financiera

Esta última asignatura, Cultura financiera, se estrenó en 2023-24, con la idea, tal y como explicó en su momento el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, de contribuir a la mejor alfabetización financiera del alumnado, incluyendo formación, entre otras cuestiones, sobre gestión personal de presupuestos y capacidad de ahorro, gestión bancaria o prevención ante estafas, fraudes y riesgos cibernéticos, un tipo de delitos que ha experimentado un repunte del 16% el pasado año en Galicia. Desde su incorporación pasó de 880 inscritos a 2.530, casi el triple. En cambio, Cultura clásica ha perdido siete de cada diez adeptos, de los 3.631 de 2022-23 se queda con 1.194. Con todo, si se tiene en cuenta el alumnado que repesca la Cultura clásica el año siguiente, en 4º, más de 1.200 adolescentes, las tornas casi se igualan. Oratoria, que también se ofrece en ambos cursos de Secundaria y, por tanto, tiene dos oportunidades, sigue en forma. De hecho, ha engordado sus filas: un 33% en cuatro años en 3º, hasta los 4.184 estudiantes, y un 14% en tres años en 4º. En total, sumaría un total de 7.164 interesados.

Aun así, y exceptuando las segundas lenguas, que lideran en inscritos, y pese a un ligero retroceso tras superar los 7.900 anotados en 2023-24, la materia que más alumnos movilizaría en un solo curso de la ESO en la categoría de optativas es Educación digital, que estudian este año 6.415 chavales de 3º. En cambio, serían un 40% menos los que demandan Filosofía, ofertada en 4º y que al final la Lomloe mantuvo de optativa autonómica, lo que Galicia aprovechó. No obstante, pierde alumnado por segundo año consecutivo y ha menguado desde los 4.215 de 2023-24 a los 3.750 de la actualidad. Con 3.256 matrículas, en 4º, aparece otra materia muy ligada al mundo contemporáneo, Inteligencia artificial para la sociedad, que se ha disparado un 135% en su tercer año en el catálogo.

Los datos, facilitados por la Consellería de Educación, no incluyen los que eligen como materias optativas las asignaturas de opción no cursadas. En todo caso, cuantitativamente hablando, lo que más atrae al alumnado de 3º de ESO es formarse en una Segunda lengua extranjera, en particular Francés, con 7.945 matrículas.

Las preferidas en Bachillerato

Esa alternativa, la de probar suerte en otro idioma que no sea el principal del currículo, cuenta con bastantes adeptos también en Bachillerato: casi 4.500 entre 1º y 2º curso, solo contando a los que se animan con el Francés —otras lenguas son minoritarias—. En esta etapa, varía mucho la cifra de inscritos en función de la asignatura. Así, en 1º solo 370 chavales se forman en Tecnologías inteligentes, la última en aterrizar en el currículo, y muchos menos en Literatura galega do século XX e da actualidade (54). En 1º tampoco llegan al millar Antropología (695) o Cultura científica (703). Destacan, en cambio, Anatomía aplicada, que está estabilizada en torno a 2.622 bachilleres, y, en especial, una materia digital: Tecnologías de la información y de la comunicación, que reúne a 5.445 inscritos, 136 menos que un año antes.

En 2º, en cambio, en su continuación, Tecnologías de la información y de la comunicación 2, se achica la matrícula, pese a ir a más y juntar a casi tres mil simpatizantes. Son otro tipo de asignaturas, más allá de las enfocadas a digitalización, quizás porque los jóvenes se consideran ya bastante formados al respecto, las que más tiran: Métodos estadísticos y numéricos logra 3.710 inscritos y Psicología consigue un total de 3.373. Xeografía, historia, arte y patrimonio de Galicia se anota 326 matrículas.