Huelga de facultativos desde hoy hasta el viernes

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) convocaron cuatro jornadas de huelga nacional los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre para mostrar su rechazo al nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. En Galicia convoca también Omega y la secundan CIG, CCOO, UGT, CSIF y Simega.