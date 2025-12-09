Menos granjas pero más eficientes aúpan a Galicia a novena región láctea europea

El lácteo gallego ahonda en un «notable» proceso de concentración iniciado en los últimos años que le ha permitido aumentar rentabilidades y situar a Galicia de novena región europea de mayor producción, tras superar a la alemana Schleswig-Holstein. Todo ello en un contexto de precios «estables» al alza en 2025.

Así se desprende del «Informe del sector lácteo 2025», difundido por la Fundación Juana de Vega en la misma semana en la que se hicieron públicos los últimos datos del Ministerio de Agricultura (octubre) en los que se constata que las granjas con entregas de leche en Galicia bajan por primera vez de las 5.000 desde que hay registros.

La Fundación Juana de Vega apunta a «buenas perspectivas» para el sector gallego pese a la pérdida de explotaciones por la concentración de la producción. Señala que de 2019 a 2023 el número de granjas con entregas superiores a las 1.000 toneladas anuales se duplicó, al pasar del 7% al 14% del total, lo que supone más de la mitad de la leche producida en la comunidad. En ese período, «el 32% de las explotaciones más grandes (aquellas con entregas superiores a las 500 toneladas anuales) generan ya el 76% de la producción total», frente al 20% en 2019. El informe concluye que el lácteo gallego «combina dimensión, base territorial y estabilidad productiva», por lo que se «sitúa como una referencia en el ámbito de la producción» española y europea.