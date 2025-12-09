Vivenda amplía el Bono Alugueiro para beneficiar a 2.000 jóvenes más e impulsa las reformas en el rural

Como cada semana, la Xunta incluye en su paquete de medidas aprobadas un bloque dedicado a vivienda. Así, en su reunión semanal de este martes, el Ejecutivo autonómico acordó incrementar el presupuesto del Bono Alugueiro Mocidade en 11,4 millones de euros hasta alcanzar un total de 24 millones.

Esto permitirá que otros 2.000 jóvenes se beneficien de una ayuda mensual de 250 euros. Se sumarán así a los 2.300 que ya recibían esta subvención, que fue solicitada en total por 7.800 gallegos de menos de 36 años.

Este incremento presupuestario en este programa es posible gracias a que el Ministerio de Vivenda ha liberado los fondos para sufragarlo.

Rehabilitación de viviendas

Además, la Xunta anunció una medida novedosa dirigida a los concellos de menos de 5.000 habitantes: concederá ayudas por una cuantía global de 5 millones de euros para rehabilitación y para convertir bajos en viviendas.

Cada propietario podrá recibir hasta 30.000 euros, pero con la condición de que destine la vivienda a residencia habitual o a alquiler a precio tasado durante un mínimo de cinco años.

El Consello de la Xunta aprobó además dos nuevas convocatorias enmarcadas en el programa Estratexia Retorna para que jóvenes de la diáspora vengan a estudiar a Galicia. El plan Retorna FP, dotado con 1,8 millones, y que tiene como objetivo atraer a 120 estudiantes. Se trata de becas de 15.000 euros (un 25% más). Y, por otro lado, se darán ayudas de hasta 12.500 euros para que 250 jóvenes de fuera puedan realizar un máster en Galicia. Para ello se destinarán 2,55 millones.

Otra línea de ayudas de 1,8 millones servirá para que jóvenes puedan realizar prácticas en empresas de sectores estratégicos.