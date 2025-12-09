Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG alerta que Primaria «está al límite» y no llegó el pico de gripe

REDACCIÓN

Santiago

El BNG urge a la Consellería de Sanidade a adoptar «de manera urgente» las medidas necesarias para «garantizar» la atención en el Sergas puesto que, según denuncia, los centros de salud están en «situación límite» y todavía no llegó el pico de gripe. «La situación es más que preocupante», advirtió la diputada nacionalista Montse Prado, que lamenta la dificultad para conseguir cita.

Cuentas propone eximir de la homologación de títulos a los extracomunitarios que tengan experiencia laboral

Más de 1.800 médicos colegiados en Galicia no pueden ejercer en la pública por falta de especialidad

La Oratoria resiste el pulso de las asignaturas optativas TIC en el instituto

