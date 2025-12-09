El BNG alerta que Primaria «está al límite» y no llegó el pico de gripe
REDACCIÓN
Santiago
El BNG urge a la Consellería de Sanidade a adoptar «de manera urgente» las medidas necesarias para «garantizar» la atención en el Sergas puesto que, según denuncia, los centros de salud están en «situación límite» y todavía no llegó el pico de gripe. «La situación es más que preocupante», advirtió la diputada nacionalista Montse Prado, que lamenta la dificultad para conseguir cita.
- Galicia, entre las comunidades que permiten a más alumnos de ESO graduarse con asignaturas no superadas
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- Galicia, segunda autonomía en la que más pleitos tributarios gana el contribuyente contra la Administración
- Hacienda obliga a 80 ayuntamientos de Galicia a corregir su 'desfase' presupuestario
- Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana
- Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»
- El cambio climático amenaza el sector forestal gallego: en juego miles de empleos y 2.400 millones de euros anuales
- Galicia cita para vacunarse de la gripe a más de 33.000 niños entre 6 meses y 11 años: «Es la mejor protección»