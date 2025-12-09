Casi 150 centros de salud probarán la vacuna del VRS para mayores
REDACCIÓN
Santiago
Un total de 147 centros de salud de las siete áreas sanitarias de Galicia colaboran en el desarrollo del ensayo clínico en el que invitan a participar a más de 900.000 gallegos mayores de 60 años para comprobar la efectividad de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS). En esta primera fase participan 43 centros de salud del área de A Coruña y Cee; ocho de Ferrol; 20 de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; 35 de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; nueve de Vigo; 20 de Pontevedra y O Salnés; y 12 de Santiago y Barbanza.
- Galicia, entre las comunidades que permiten a más alumnos de ESO graduarse con asignaturas no superadas
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- Galicia, segunda autonomía en la que más pleitos tributarios gana el contribuyente contra la Administración
- Hacienda obliga a 80 ayuntamientos de Galicia a corregir su 'desfase' presupuestario
- Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana
- Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»
- El cambio climático amenaza el sector forestal gallego: en juego miles de empleos y 2.400 millones de euros anuales
- Galicia cita para vacunarse de la gripe a más de 33.000 niños entre 6 meses y 11 años: «Es la mejor protección»