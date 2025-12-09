Casi 150 centros de salud probarán la vacuna del VRS para mayores

Un total de 147 centros de salud de las siete áreas sanitarias de Galicia colaboran en el desarrollo del ensayo clínico en el que invitan a participar a más de 900.000 gallegos mayores de 60 años para comprobar la efectividad de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS). En esta primera fase participan 43 centros de salud del área de A Coruña y Cee; ocho de Ferrol; 20 de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; 35 de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; nueve de Vigo; 20 de Pontevedra y O Salnés; y 12 de Santiago y Barbanza.