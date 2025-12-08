Turismo quiere controlar el acceso al faro de Fisterra y al castro de Baroña
REDACCIÓN
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, avanzó ayer que la Xunta trabajará en el desarrollo de planes directores para «regular» las visitas al Faro de Fisterra y al Castro de Baroña, ambos en la provincia de A Coruña.
Así lo adelantó en una entrevista concedida a Cadena Ser en la que el responsable turístico informó de que su departamento recibió hace una quincena estudios encargados sobre los entornos de ambos puntos.
«En los dos observamos que hay que actuar y hay momentos de mayor demanda puntual», evaluó. De este modo, los informes recibidos marcan unas pautas para actuar, que tendrán que ser contempladas en sendos planes directores todavía a desarrollar. La pretensión del director de Turismo es que el modelo a implantar sea «parecido» al del Parque Nacional das Illas Atlánticas y al de la Praia das Catedrais, donde alude a una «experiencia positiva» en este aspecto.
- Galicia, entre las comunidades que permiten a más alumnos de ESO graduarse con asignaturas no superadas
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Galicia, segunda autonomía en la que más pleitos tributarios gana el contribuyente contra la Administración
- Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»
- Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana
- Galicia cita para vacunarse de la gripe a más de 33.000 niños entre 6 meses y 11 años: «Es la mejor protección»
- El cambio climático amenaza el sector forestal gallego: en juego miles de empleos y 2.400 millones de euros anuales