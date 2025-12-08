Un temporal azota hoy la costa con olas de hasta siete metros

La Xunta ha activado para hoy la alerta naranja por temporal costero, que afectará desde primera hora al noroeste y oeste de la provincia de A Coruña y se ampliará a media mañana al suroeste de la costa coruñesa y al litoral de Pontevedra.

Se espera mar combinada del oeste o suroeste con olas de hasta siete metros y viento del sur o suroeste de hasta fuerza 8, mientras que en el litoral de Lugo el inicio será a última hora del día, ha informado la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Debido a esta alerta, se ha suspendido la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los municipios del oeste de A Coruña (Costa da Morte) entre las 09:00 y las 24:00 horas.

En el noroeste de A Coruña estará suspendida entre las 10:00 y las 24:00 horas, y en el suroeste de esa provincia, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra entre las 12:00 y las 24:00 horas.