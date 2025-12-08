Un temporal azota hoy la costa con olas de hasta siete metros
Decretada la alerta naranja en el litoral
REDACCIÓN
La Xunta ha activado para hoy la alerta naranja por temporal costero, que afectará desde primera hora al noroeste y oeste de la provincia de A Coruña y se ampliará a media mañana al suroeste de la costa coruñesa y al litoral de Pontevedra.
Se espera mar combinada del oeste o suroeste con olas de hasta siete metros y viento del sur o suroeste de hasta fuerza 8, mientras que en el litoral de Lugo el inicio será a última hora del día, ha informado la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.
Debido a esta alerta, se ha suspendido la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los municipios del oeste de A Coruña (Costa da Morte) entre las 09:00 y las 24:00 horas.
En el noroeste de A Coruña estará suspendida entre las 10:00 y las 24:00 horas, y en el suroeste de esa provincia, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra entre las 12:00 y las 24:00 horas.
