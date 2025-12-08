Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE achaca a la incompetencia de la Xunta el retroceso industrial

REDACCIÓN

Santiago

El PSdeG sostuvo ayer que la «incompetencia» de la Xunta es la responsable de que Galicia haya cerrado octubre como la comunidad con peor evolución industrial de España y reclama una estrategia «real» para el sector. La producción industrial en Galicia tuvo una caída del 6,4%, la mayor entre todas las comunidades españolas.

