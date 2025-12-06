La Xunta censura que la Fegamp se niegue al convenio para desbroces
REDACCIÓN
Vigo
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, tacha de «incomprensible» que la Federación Galega de Municipos e Provincias (Fegamp) rechace por «hacer política» el convenio con la Xunta para la limpieza de franjas secundarias de cara a prevenir incendios. Dijo que el ente municipalista tiene el borrador «desde octubre». Señala que el convenio «duplica el presupuesto», además que supondrá «tener más personal durante más tiempo trabajando».
