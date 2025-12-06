Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta censura que la Fegamp se niegue al convenio para desbroces

REDACCIÓN

Vigo

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, tacha de «incomprensible» que la Federación Galega de Municipos e Provincias (Fegamp) rechace por «hacer política» el convenio con la Xunta para la limpieza de franjas secundarias de cara a prevenir incendios. Dijo que el ente municipalista tiene el borrador «desde octubre». Señala que el convenio «duplica el presupuesto», además que supondrá «tener más personal durante más tiempo trabajando».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents