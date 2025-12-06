Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP diseña en Galicia su ruta electoral

Reunión de diputados y senadores del PPdeG, ayer, con Miguel Tellado. | Íñigo Rolán

Reunión de diputados y senadores del PPdeG, ayer, con Miguel Tellado. | Íñigo Rolán

REDACCIÓN

Santiago

Las elecciones autonómicas de Extremadura del próximo día 21 marcan el punto de inicio de un ciclo electoral que, durante el primer semestre de 2026, abrirá las urnas en Castilla y León y Andalucía. Se trata de un periodo clave para el PP de Feijóo, que aspira a mantener el poder en estas comunidades y, así, probar el agotamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la necesidad de unos comicios generales anticipados.

En esa tarea Galicia jugará un papel crucial, pues tal y como anunció ayer la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, los conservadores diseñarán la hoja de ruta de ese ciclo electoral en A Coruña, donde tendrá lugar el 10 y 11 de enero la XVIII Unión Interparlamentaria del PP. Así lo anunció ayer Prado, tras una reunión de trabajo con diputados y senadores del PPdeG en Santiago a la que asistió también el secretario general del PP, Miguel Tellado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents